Paolo Fox, previsioni del 25-26 giugno: l’oroscopo di oggi e domani

L’oroscopo del giorno e domani per il primo gruppo di segni zodiacali

Si inizia con i primi quattro segni analizzati da Paolo Fox e le previsioni tratte dal suo Stellare, sempre puntuale:

ARIETE: recupero in amore. Arriva un fine settimana favorevole. Domani Luna e Venere favorevoli. Qualcosa è purtroppo rimasto in sospeso.

TORO: amore favorevole. Le situazioni professionali devono migliorare. Domani periodo sentimentale importante. Potrebbero ribellarsi sul luogo di lavoro.

GEMELLI: fine settimana favorevole con Luna nel segno. Operazioni commerciali da tenere sotto controllo. Domani qualcosa non andrà per il verso giusto. Potrebbe cambiare qualcosa sul lavoro.

CANCRO: situazioni che si possono chiarire. Arriva qualche soldo in più. Domani metteranno le cose in chiaro sia in amore sia sul lavoro.

Previsioni del 25 e 26 giugno 2022: cosa dicono le stelle per gli altri segni?

Si prosegue con l’oroscopo del giorno e domani per gli altri quattro segni. Cosa succederà nella sfera professionale? E in quella sentimentale?

LEONE: in amore possono fare tanto. Gli affari rallentano. Domani Luna favorevole e Venere che può regalare grandi emozioni. Bella marcia sul lavoro.

VERGINE: molto forte il loro desiderio di perfezione. Molti spenderanno soldi. Domani le opposizioni sul lavoro non ci saranno più. Passeranno una domenica strana per quel che concerne l’amore.

BILANCIA: sentimento in recupero. Meglio evitare scontri. Domani Luna favorevole. Cautela sul lavoro, lo consiglia Giove e Marte.

SCORPIONE: in amore si recupera. Grande perplessità sul lavoro. Domani qualcosa in più grazie alle stelle. Periodo buono.

Paolo Fox svela l’oroscopo degli ultimi segni: come andrà il lavoro e l’amore

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo l’oroscopo del weekend del 25 e 26 luglio:

SAGITTARIO: meglio farsi scivolare le cose addosso. Devono darsi da fare sul lavoro. Domani Luna in opposizione. Meglio evitare i conflitti.

CAPRICORNO: nuovo incontro possibile anche se sono in ritardo sul lavoro. Domani potranno fare qualcosa in più in amore. Vorrebbero fare cose nuove.

ACQUARIO: potranno parlare con i tempi e i modi giusti. Novità professionali da valutare. Domani Saturno nel segno che aiuta nel lavoro. Bene le emozioni.

PESCI: amore pesante. Vorrebbero cambiare lavoro. Domani sarà facile discutere con qualcuno. Lavoro sottotono.