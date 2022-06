Reazione a catena non va in onda: perché salta, stravolto il palinsesto

Cancellata la puntata di oggi del gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni

Niente Reazione a catena oggi: il gioco dell’estate di Rai1 non va in onda a causa di una modifica del palinsesto, che vede la fascia oraria del preserale occupata da un altro programma. Nello specifico, a partire dalle 18.15, quindi da prima dell’orario tradizionale nel quale inizia il quiz, Rai1 ha scelto di trasmettere ‘The beauty of family’, in diretta dall’aula Paolo VI a Roma, dove il Papa incontra le famiglie in occasione del primo appuntamento pubblico dell’incontro mondiale delle famiglie. Alla conduzione Amadeus in coppia con Giovanna Civitillo.

L’evento con Papa Francesco oggi in onda al posto di Reazione a catena, che torna domani

Dal sito ufficiale di Rai1 apprendiamo che la messa in onda dell’evento condotto dalla coppia Amadeus-Giovanna dedicato all’incontro con le famiglie del Papa che, come suddetto, è trasmesso dal Vaticano, occupa il palinsesto del primo canale della Tv di Stato per oltre un’ora e mezza, esattamente dall’orario indicato nel primo paragrafo, ossia 18.15, fino alle 20.00, quando la linea passerà, come tutti i giorni, all’edizione di prima serata del TG1. Reazione a catena tornerà regolarmente in video domani, giovedì 23 giugno, sempre a partire dalle 18.45 circa.

Nel programma estivo di Rai1 condotto da Marco Liorni tengono banco i Pecorella, campioni in carica

Non rivedremo stasera bensì domani, quindi, i Pecorella a Reazione a catena, campioni in carica dall’altro ieri, quando hanno battuto le Piante Grasse. E’ iniziata con una vittoria la partecipazione della famiglia Pecorella (mamma Nunzia e i figli Ciro e Francesca) nella trasmissione del preserale estivo di Rai1, ma ieri sera le cose sono andate decisamente male poiché, dopo una sofferta intesa vincente, finita con uno spareggio con gli sfidanti, l’ultima catena ha visto tanti errori commessi dai tre concorrenti, i quali sono arrivati allo step conclusivo con meno di 1.000€, cifra che peraltro non sono riusciti a portare a casa avendo sbagliato la risposta.