Sandokan, arriva Kabir Bedi nella serie tv con Can Yaman? “Direi di sì ma…”

Kabir Bedi accetterebbe un ruolo nella serie con Can Yaman: “Se mi dessero un buon personaggio”

C’è grande attesa intorno alla serie tv Sandokan di stampo internazionale che vedrà come protagonista assoluto l’attore turco. L’inizio dei lavori, in realtà, era previsto già da un pezzo ma poi la pandemia ha fatto slittare tutto. Si tratta infatti di una produzione internazionale molto grande, probabilmente la più grande e impegnativa per la Lux Vide. Si era parlato addirittura di affittare un’isola per girare gli esterni che, perlopiù, hanno bisogno di paesaggi tra boschi e deserti che qui è quasi impossibile trovare o ricreare. In attesa di vedere il primo ciak l’attore indiano, celebre protagonista dell’originale Sandokan, non rifiuterebbe di partecipare. In una recente intervista sul quotidiano Il Tempo infatti su tale ipotesi ha detto:

“Dipende dall’importanza. Ma se mi dessero un buon personaggio direi di sì con grande piacere. Per ora, però, non mi hanno proposto ancora nulla”.

Can Yaman e l’in bocca al lupo dell’attore indiano: “Non l’ho mai incontrato ma gli auguro ogni successo”

Nell’immaginario di intere generazioni il nome di Sandokan viene immediatamente e spontaneamente associato a quello di Kabir Bedi che per anni ne ha interpretato il ruolo in tutto il mondo. Adesso, però, in questa nuova serie moderna, il testimone passerà all’attore turco che reciterà completamente in inglese. Cosa ne pensa Kabir della decisione di affidare il ruolo a Can?

“Non l’ho mai incontrato ma gli auguro ogni successo”

dice l’attore indiano. Quest’ultimo, inoltre, augura ogni fortuna al progetto quando sarà realizzato.

Cosa si sa sulla serie Sandokan con Can Yaman

Ci sono stati diversi rinvii per quanto riguarda la serie tv internazionale. Inizialmente l’attore turco si era trasferito in Italia proprio per iniziare le riprese ma poi le cose sono precipitate. Fortunatamente per lui si sono aperte le porte di altre serie tv italiane, come Viola come il mare di cui da poco sono terminate le riprese. Adesso Yaman, recentemente vittima di stalking, sta per iniziare un nuovo progetto con la piattaforma internazionale Disney+ che da pochi giorni è sbarcata anche in Turchia. Ma Can è rimasto a vivere in Italia e ha ripreso anche gli allenamenti. Intanto Kabir Bedi non ha dubbi: