Vanessa Incontrada, appello disperato in lacrime: “Aiutatemi a trovarli”

Vanessa Incontrada lancia un appello disperato: “Aiutatemi a trovare i miei cani”

Ore di angoscia e paura per la bella e brava attrice e conduttrice italo-spagnola che non riesce più a ritrovare i suoi adorati cani e per questo ha lanciato un appello disperato ed in lacrime attraverso i suoi social per chiedere aiuto. La conduttrice, infatti, tramite il suo profilo Instagram ufficiale angosciata ha spiegato con una serie di storie:

“Salve a tutti, scusatemi ma ho un emergenza e non potevo non usare Instagram…, ho perso i miei cani due Golden Retriever, Zilik e Tokio non riusciamo più a trovarli.”

La Incontrada subito dopo ha dato poi tutte le informazioni utili sui cani ed il suo numero di telefono ed i suoi contatti per avvisarla qualora qualcuno della zone li avesse visti.

La conduttrice in ansia per la sorte dei suoi cani: “Vi prego di richiamarmi”

Nel suo appello disperato Vanessa Incontrada ha poi spiegato che i suoi due amati cani, Zilik e Tokio sono scomparsi nei pressi della località di Valli a Follonica, e che i cani sono dotati anche di numero identificativo sul collarino. L’attrice e conduttrice si è così appellata a tutti i suoi follower:

“Non riusciamo a trovarli, se li vedete o qualcuno li vede vi prego di richiamarmi”

Insomma come chi ama gli animali sa bene, perdere di vista e non sapere quale sarà la sorte dei propri cari è la cosa peggiore che possa succedere ai proprietari per i quali più che animali domestici diventano ormai parte integrante della famiglia e dunque la preoccupazione e la disperazione della Incontrada è più che comprensibile.

Brutta disavventura per Vanessa Incontrada: perse le tracce dei suoi due cani

Vanessa Incontrada (sul set per girare Fosca Innocenti 2), quindi ha voluto usare i suoi social e l’enorme seguito che ha su essi per chiedere aiuto nel cercare e soprattutto ritrovare i suoi Golden Retriever si cui ha perso le tracce nelle scorse ore. Chiunque viva e si trovi nei pressi di Follonica potrebbe imbattersi in loro e qualora ciò succedesse potrebbe avvisare la conduttrice che speriamo tutti ritrovi al più presto i due amati compagni di vita sani e salvi.