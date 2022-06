Vladimir Luxuria non lo dimentica: “Sono stata esclusa e maltrattata ma…”

“Sono stata esclusa e maltrattata, oggi mi chiedono di candidarmi a sindaco”, la rivelazione della nota opinionista

Non sono mancate le sofferenze e i momenti difficili per Vladimir Luxuria che a 57 anni è ormai una donna realizzata e sicura di sè che ha fatto dell’ironia la sua arma più potente. Sulle pagine del settimanale Chi l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha raccontato:

“Non ho rimpianti nè rancori, ho vissuto tante rivoluzioni. A 15 anni uscivo di casa a Foggia e temevo lo sguardo della gente”.

Ora però le cose sono decisamente cambiate per l’opinionista di Canale5 che ha sottolineato:

“Oggi mi chiedono di candidarmi a sindaco, dove, per anni, sono stata esclusa e maltrattata”.

Nonostante ciò, ha ammesso che nella vita non bisogna mai restituire l’odio ricevuto perchè in questo modo si perde soltanto. Negli anni poi ha avuto le sue rivincite, ricevendo le scuse di chi in passato non è stato gentile con lei.



Vladimir Luxuria e la chirurgia estetica: “L’importante è non eccedere”

Senza peli sulla lingua l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha ammesso di non essere contraria ai ritocchini estetici che, nel mondo dello spettacolo, fanno parte del gioco. “L’importante è non eccedere e fare in modo che la scientifica possa riconoscerti sempre” ha dichiarato. Arrivata alla soglia dei 57 anni ha ammesso che nella vita per lei ci sono state più gioie che dolori: “I dolori li ho vissuti fino ai vent’anni, poi mi sono rifatta con gli interessi”. Ha parlato poi anche dell’amore e dei suoi progetti futuri, oltre che della fine dell’Isola che andrà in onda domani sera.

Opinionista dell’Isola dei Famosi ammette: “In campo sentimentale non sono fortunata”

“Sono fortunata nel lavoro, meno nel campo affettivo e sentimentale, non si può avere tutto”, ha ammesso Vladimir Luxuria che ha sottolineato di non essere alla ricerca spasmodica dell’amore e di saper star bene anche da sola. Ripensando al suo passato ha raccontato che la sua prima volta non è stata piacevole, ma oggi è una donna sicura di sè e di ciò che vuole. Anche nel lavoro ha ammesso di non essere una persona che si attacca alle poltrone, ma di seguire sempre le proprie passioni.