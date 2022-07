Adriana Volpe torna in tv: “L’ho voluta io”, un collega rompe il silenzio

Federico Fashion Style, nuovo format con Adriana Volpe: “Ecco come è nata l’idea di farla partecipare”

Nelle scorse settimane il portale The Pipol ha anticipato che Adriana Volpe sarà al timone di un programma simile a Selfie – Le cose cambiano, svelando la presenza di Valeria Marini e Federico Fashion Style nel cast. A fare chiarezza sulla sua collaborazione con la nota conduttrice ci ha pensato quest’ultimo, ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, facendo sapere di essere alle prese con le prove dello show che ha ideato e condurrà. Il noto parrucchiere dei vip ha spiegato perchè ha voluto al suo fianco l’ex opinionista del reality show che vede al timone Alfonso Signorini:

“Le ho scritto per proporle di incontrarci, ci siamo piaciuti e così è nata l’idea di farla partecipare a questo nuovo format“.

La nota conduttrice elogiata dal parrucchiere dei vip: “E’ una grande professionista”

Dopo le voci sul probabile ritorno di Adriana Volpe in tv, la conferma è arrivata da Federico Fashion Style. Quest’ultimo in un’intervista concessa a Nuovo Tv, per iniziare alla domanda se il programma che condurrà si chiama In & Out ha risposto: “Non posso dire nulla, è tutto top secret, nè il canale dove andrà, nè il titolo”. A questo punto il parrucchiere dei vip dopo aver precisato di essere il conduttore e l’ideatore del programma, ha fatto sapere che sarà affiancato dall’ex opinionista del GF Vip e Valeria Marini: “Che ho fortemente voluto al mio fianco”. L’ex concorrente di Ballando con le stelle poi ha elogiato l’ex moglie di Roberto Parli, che intanto ha rotto il silenzio dopo non la riconferma nel programma condotto da Alfonso Signorini: “Sa fare bene il suo lavoro, è una grande professionista“. Per quanto riguarda Valeria Marini, invece ha svelato dei retroscena sul loro rapporto: “La conosco da dieci anni, è stata lei a battezzarmi nel mondo della tv, quindi non potevo non averla con me”.

L’opinionista de La Pupa e il Secchione non ha alcun timore: “Sono bravo a tenere in mano le redini del gioco”

Sempre il famoso parrucchiere dei vip e opinionista dell’ultima edizione del programma La Pupa e il Secchione Show, ha fatto sapere di non temere di soccombere al fianco di due primedonne: “Sono bravo a tenere in mano le redini del gioco, non mi preoccupo”. Intanto di recente il 32enne ha fatto i conti con delle pesanti critiche sui social, dopo aver mostrato i costi di taglio e piega del suo salone di bellezza in Toscana. Il discusso hair stylist si è sfogato con queste parole: “Parlate tanto del mio listino prezzi, ma sono prezzi normali. Sono pure più bassi di tanti parrucchieri che sparlano. Però prima di parlare contate fino a dieci, non dite str*n***e e poi avete i prezzi più alti dei miei”.