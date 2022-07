Alfonso Signorini, brutto periodo prima del GF Vip 7: “Mi sento solo”

“Questo è il periodo dell’anno in cui mi sento più solo”, la confessione del conduttore del Grande Fratello Vip

Non ha nascosto di essere particolarmente malinconico in questa stagione Alfonso Signorini che sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi, che dirige, ha ammesso che l’estate in genere finisce per rattristarlo. Il caldo, le strade deserte e la pausa dal lavoro hanno su di lui un effetto contrastante, si è infatti aperto ammettendo:

“Questo è il periodo dell’anno in cui mi sento più solo. Ogni estate si porta nel mio animo un senso di vuoto, di sospensione che faccio fatica a riempire”.

Parole profonde quello del conduttore che a settembre partirà con la nuova edizione del reality di Canale5, che sta prendendo lentamente forma, e tornerà alla routine frenetica fatta di riunioni di redazione, incontri e dirette. Ora però le strade deserte generano nel giornalista una sensazione di malinconia, ha infatti ammesso che lascia “che il tempo trascorra stanco e conduca alla fine della giornata”.



Alfonso Signorini fa un bilancio di vita e ammette: “Quanto tempo sacrificato agli amici”

Fortunatamente il conduttore del GF Vip può sempre contare sull’affetto degli amici che “non mancano mai”. Ha raccontato di aver trascorso il weekend nella casa di campagna di un amico e di aver vissuto delle ore spensierate di risate e leggerezza. Proprio questi momenti però lo spingono a pensare al tempo sacrificato a momenti come quelli trascorsi con gli affetti. Il conduttore ha ammesso di svolgere un lavoro che ama, sottolineando però che “lo trascina via, lontano dalle persone a cui vuole bene”. Ha ammesso di vivere l’estate sempre con questo stato d’animo e che probabilmente non amerebbe nemmeno posti blasonati dai vip come Mykonos o Ibiza in cui il “frastuono esaspererebbe questa sensazione” di malinconia.

Conduttore di Canale5 pensa al Grande Fratello Vip e ammette: “Finirò per rimpiangere l’estate”

È sembrato rimpiangere la frenetica routine invernale e le giornate di lavoro intenso per il reality di Canale5 Alfonso Signorini che ha chiuso il suo lungo sfogo di fine luglio dichiarando:

“Mi troverò a rimpiangere l’andamento lento di questa stagione”.

Intanto il GF Vip 7 inizia a prendere sempre più forma e proprio in questi giorni è trapelata new stuzzicante su una possibile concorrente.