Antonella Clerici e il doloroso ricordo della mamma scomparsa: “27 anni fa…”

Scritto da Liliana Morreale , il Luglio 18, 2022 , in Personaggi Tv

La conduttrice provata per una grave perdita: l’anniversario della scomparsa della mamma

Si è abituati a vederla sempre allegra e sorridente al timone dei suoi programmi di successo come È sempre mezzogiorno e The Voice Senior, eppure nel passato di Antonella Clerici c’è il grande dolore per la morte prematura della mamma, avvenuta il 17 luglio del 1995. E la conduttrice nelle scorse ore ha voluto ricordarla con un messaggio sui social. Nel dettaglio ha postato su Instagram una bellissima foto dell’amata mamma, visibile alla fine del terzo paragrafo, dedicandole poche ma sentite parole:

“Mamma, 17 luglio. 27 anni…”

accompagnando il tutto con l’emoticon di un cuore rosso spezzato segno che nonostante siano passati quasi trent’anni il dolore per la perdita è rimasto immutato.

Antonella Clerici ricorda la mamma scomparsa prematuramente: cause della morte

La conduttrice di Rai1 non si è mai sbilanciata molto sulla morte della mamma, ma in una recente intervista concessa a DiPiù ha spiegato le cause della sua prematura scomparsa:

“Successe tutto all’improvviso. Mamma era appena rientrata da un viaggio in Messico. Era bellissima come sempre, abbronzata, felice, piena di voglia di vivere perché aveva 55 anni, con tanti progetti all’orizzonte.”

La conduttrice ha continuato il suo racconto rivelando che la madre accusava come sintomi dolore al seno ed una strana febbre e da lì dagli accertamenti si è avuta l’infausta diagnosi, quella di un melanoma metastatico maligno, che non le avrebbe lasciato scampo. La Clerici ha dunque dovuto dire addio alla madre nel giro di poco tempo, perché nessuna cura avrebbe potuto salvare la madre.

Antonella Clerici ricorda gli ultimi giorni di vita della mamma: “La riempivo di baci e abbracci”

La conduttrice (su cui di recente ha svelato un retroscena un collega) e volto di punta di Rai1, infine, sempre durante l’intervista su citata, ha ricordato così l’ultimo periodo trascorso con la madre, scomparsa a soli 55 anni: “La riempivo di abbracci, di baci. Cercavo di farmi forza con lei, di apparire serena di vivere con gli istanti come se fossero eterni”. All’epoca la Clerici aveva poco più di 30 anni ed adesso che a sua volta è madre di un’adolescente, Maelle, spiega alla figlia l’importanza della prevenzione.