Branko, oroscopo settimanale: previsioni fino a giovedì 21 luglio 2022

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 16, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo Branko della settimana dal 15/16 al 21 luglio 2022: le sue ultime previsioni

L’astrologo è tornato anche questa settimana con le sue previsioni sull’ultimo numero del magazine Chi uscito in tutte le edicole.

ARIETE: questa settimana avrete qualche preoccupazione di troppo, ma attenzione perché le gioie saranno dietro l’angolo.

TORO: sarete particolarmente romantici in questo periodo, ma attenzione a pesare le parole perchè a fare battute fuori luogo che potrebbero far andare su tutte le furie il partner è un attimo.

GEMELLI: momento per voi assolutamente propizio. Chiederete ed otterrete importanti favori. Mai come in questo periodo avete le idee chiare su determinate questioni.

CANCRO: tenete assolutamente gli occhi ben aperti perchè potrebbe esserci qualcuno che trama alle vostre spalle.

Branko, oroscopo della prossima settimana fino a giovedì 21 luglio: le previsioni segno per segno

I lettori del magazine Chi hanno poi avuto modo di consultare le previsioni del popolare astrologo sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna su altri segni dello zodiaco consultabili qui di seguito.

LEONE: continua per voi il periodo no. si consiglia però di stringere i denti perchè da un momento all’altro le cose potrebbero cambiare.

VERGINE: benissimo i rapporti interpersonali sia nella vostra vita privata che nel lavoro. Questo è il periodo giusto per viaggiare.

BILANCIA: purtroppo dovrete affrontare ancora qualche problemino di troppo al lavoro. Anche in am ore le cose non vanno secondo i piani.

SCORPIONE: avete cercato avventure, ma nonostante la vostra buona volontà il risultato è stato assai deludente.

Oroscopo di Branko dei prossimi sette giorni fino al 21 luglio: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Branko ha concluso l’oroscopo sul magazine Chi ponendo la sua attenzione sugli ultimi segni dello zodiaco ancora da prendere in considerazione, il cui destino non è stato ancora svelato (QUA per leggere l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: prima di andare in ferie a riposarvi cercate di non lasciare le cose in sospeso. La fortuna è dalla vostra parte: sfruttate il momento.

CAPRICORNO: state viventi un momento davvero idillico sotto ogni punto di vista. Ci sono concrete possibilità per voi di vivere un amore diverso dal solito.

ACQUARIO: avete bisogno assolutamente di una vacanza per riposarvi e ricaricare le batterie. Giusto fare sport, ma senza esagerare.

PESCI: state vivendo un periodo di assoluta grazia. Nei prossimi giorni farete piacevoli sorprese. La fortuna vi strizzerà l’occhio.