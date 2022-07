Branko, oroscopo weekend e settimana: le previsioni fino al 4 agosto 2022

Oroscopo Branko della settimana: le previsioni dal 29/30 luglio al 4 agosto

L’astrologo è tornato anche questa settimana a dare le sue previsioni sull’ultimo numero del magazine Chi. Andiamo quindi a vedere cosa ha predetto per i primi quattro segni dello zodiaco.

ARIETE: per voi il mese di agosto sarà tutto in discesa. Difatti non ci sarà un giorno in cui le cose andranno male.

TORO: sarete un po’ troppo impulsivi, Tuttavia questa vostra impulsività vi tornerà molto utile perchè vi aiuterà a chiudere rapporti insoddisfacenti.

GEMELLI: siete affascinanti come nessuno mai, però siete anche un po’ troppo freddino nei confronti del prossimo.

CANCRO: nei prossimi giorni vi si presenterà un’occasione più unica che rara e cercate di prenderla perchè non ricapiterà molto presto.

Branko, oroscopo dei prossimi sette giorni fino a giovedì 4 agosto: le previsioni segno per segno

Sull’ultimo numero del magazine Chi uscito questa settimana l’astrologo si è poi concentrato su altri quattro segni zodiacali dando le sue previsioni sulla fortuna, sull’amore e sul lavoro.

LEONE: fate bene a vivere al massimo questo periodo a voi molto favorevole. Attenzione perchè tra pochi mesi sarete messi di fronte ad un’importante scelta: cambiare o continuare a stare come siete.

VERGINE: la capacità di portare acqua al proprio mulino vi tornerà molto utile nei prossimi mesi.

BILANCIA: nei prossimi giorni farete importanti conoscenze che potrebbero stravolgere la vostra vita. Iniziate a fare progetti per il prossimo autunno.

SCORPIONE: finalmente dopo tante fatiche è arrivato il momento di andare in vacanza. La meta per voi ideale sarebbe la Grecia.

Oroscopo di Branko settimanale fino al 4 agosto 2022: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Branko ha poi dato le sue ultime previsioni zodiacali sui segni ancora da prendere in esame (QUA l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: nel lavoro potreste cambiare colleghi per eventuali collaborazioni, e ciò potrebbe non essere affatto un male.

CAPRICORNO: finalmente farete importanti progressi per quanto riguarda l’amore dopo un periodo decisamente giù di tono.

ACQUARIO: è arrivato il momento per voi per iniziare a rilassarvi e a staccare momentaneamente dai problemi quotidiani.

PESCI: avete tutte lue carte in regola per realizzare un sogno tenuto nel cassetto da troppo tempo.