Oroscopo Branko weekend e settimana: previsioni fino al 28 luglio 2022

Branko, oroscopo settimanale dal 22/23 al 28 luglio 2022: le sue nuove previsioni

Anche questa settimana l’astrologo si è espresso su Chi dando le sue previsioni. Andiamo di seguito a vedere cosa ha predetto per quanto riguarda i primi segni dello zodiaco.

ARIETE: questo per voi è un momento davvero idilliaco sotto ogni punto di vista. Anche in amore le cose andranno alla grande.

TORO: tutti i vostri sforzi nel lavoro non sono ancora stati ripagati, ma non demordete proprio adesso perchè tra poco ci sarà la tanto agognata svolta.

GEMELLI: il finale di questo mese sarà tutto in discesa. Attenzione perchè è meglio che mettiate a bada la vostra innata gelosia.

CANCRO: sfruttate ogni occasione che vi capita sotto tiro. In amore sarete particolarmente romantici.

Oroscopo della prossima settimana fino a giovedì 28 luglio: le previsioni segno per segno

Branko su Chi ha poi continuato a dare le sue previsioni su altri segni dello zodiaco consultabili qui di seguito.

LEONE: state facendo progetti importanti per il vostro futuro. State sempre con gli occhi ben aperti.

VERGINE: in amore andrà tutto liscio come l’olio. Ci saranno interessanti novità.

BILANCIA: finalmente vedrete la luce in fondo al tunnel dopo un periodo non particolarmente felice. Chi è single non demordi nel cercare l’anima gemella.

SCORPIONE: cercate di sfruttare questo periodo per riflettere molto. Sulla fine di questo mese la passione sarà alle stelle.

Oroscopo del weekend e della settimana fino al 28 luglio: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

L’oroscopo di questa settimana pubblicato sul magazine diretto da Signorini è terminato con le previsioni dell’astrologo sul lavoro, sull’amore e sulla fortuna sui segni ancora da prendere in esame (QUA per consultare l’oroscopo dio una settimana fa).

SAGITTARIO: avete vissuto questo mese davvero ad alti livelli. Cercate adesso di fare progetti a lungo termine.

CAPRICORNO: dovete affrontare ancora qualche problemi di troppo. Il vostro fascino però continuerà a giocare in vostro favore.

ACQUARIO: non è periodo brillantissimo, ma siete anche gli unici capaci ad adattarvi inquietante calciassi situazione.

PESCI: sarete particolarmente romantici in questo periodo. Per i coniugi potrebbe esserci anche l’occasione per fare una seconda luna di miele.