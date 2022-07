Brutta disavventura per Clementino: multato e ritirata la sua patente

Il popolare rapper è finito nei guai: ha guidato un’automobile sprovvisto dell’adeguata documentazione

Queste sono state ore difficili per il popolare rapper partenopeo. Cos’è successo? Come riportato dall’Ansa, ieri sera ha partecipato ad un evento cinematografico ad Ischia. Successivamente l’artista si è anche esibito in un locale del luogo. Una volta finiti questi suoi impegni pare abbia deciso di tornare in albergo guidando un’auto a noleggio con conducente (NCC). Peccato che per guidare questa autovettura avrebbe dovuto avere con sè oltre che la patente anche il Certificato di abilitazione professionale. E durante il tragitto per fare ritorno in albergo, sempre in base a quanto riportato dall’Ansa, sarebbe stato fermato dalla polizia, che gli avrebbe fatto passare un brutto quarto d’ora.

Clementino è finito nei guai: la polizia l’ha multato e gli ha ritirato la patente

Sempre in base a quanto riportato dall’Ansa la polizia di Ischia, nel momento in cui avrebbe trovato il popolare rapper partenopeo sprovvisto della giusta documentazione per guidare l’autovettura presa a noleggio, sarebbe stata costretta ad intervenire. Cosa avrebbe fatto? Pare abbia dapprima multato il popolare giudice di The Voice Senior, il quale ha condotto insieme a Lorella Boccia l’ultima edizione di Made in Italy su Rai Due, e successivamente gli avrebbero anche ritirato la patente: “Constatata l’infrazione gli agenti hanno proceduto all’ìnnevitabile ritiro della patente…”

Rapper e la sua brutta disavventura ad Ischia: ecco cosa ha fatto dopo il ritiro della patente

L’Ansa ha poi rivelato che Clementino, dopo essere stato costretto a consegnare la sua patente ai poliziotti del luogo per aver guidato un’automobile Ncc senza poterlo fare, sembra non abbia potuto far altro che rientrare al suo albergo con un taxi: “Clementino è stato riaccompagnato in hotel da un taxi…” Al momento si segnala che l’artista non ha commentato l’accaduto. Si fa anche presente che a partire da sabato scorso stanno andando in onda le repliche dell’ultima edizione di The Voice Senior su Rai1, nella cui giuria figura proprio il rapper. Con lui al fianco ci sono anche Orietta Berti, che da poco è passata a Mediaset, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio.