Carmen Di Pietro, rivelazione mai fatta prima sui figli: “A me devono…”

Luglio 8, 2022 , in Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, l’ex naufraga torna a parlare dei suoi figli: “Se hanno un bel fisico è per merito mio”

Carmen Di Pietro, dopo aver partecipato all’ultima edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi, è tornata a fare la mamma a tempo pieno di Alessandro Iannoni e Carmelina. E al magazine Nuovo ha parlato del rapporto con questi ultimi, non facendo mistero di aver trasmesso loro la passione per lo sport:

“Sono riuscita a trasmettere la passione per lo sport ai miei figli sin da quando erano molto piccoli…”

L’ex naufraga ha poi voluto rimarcare il fatto che se hanno un bel fisico il merito è proprio il suo: “Se oggi loro hanno un bel fisico lo devono a me e basta…”

L’ex naufraga e la vita privata dei suoi figli: “Alessandro è praticamente fidanzato con il calcio”

Successivamente Carmen Di Pietro, sempre in questa sua intervista al magazine Nuovo, ha anche rivelato quali sport preferiscono praticare i suoi due figli:

“Alessandro è praticamente fidanzato con il calcio, mentre Carmelina si divide tra ginnastica artistica, nuoto e pallanuoto…”

Ovviamente i suoi figli, oltre ad essere molto sportivi, hanno dimostrato in più occasioni di essere anche dei bravi studenti (si ricorda che Alessandro Iannoni ha anche abbondato L’Isola dei Famosi per riprendere gli studi universitari). L’ex concorrente del reality, la quale ha fatto un appello a Maria De Filippi, ha poi confessato un retroscena su sua figlia: “Le ho insegnato un metodo per imparare le poesie a memoria a scuola…”

Carmen Di Pietro ha un sogno nel cassetto: “Voglio andare a vivere in campagna”

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha poi confessato al magazine Nuovo di avere un sogno nel cassetto da tempo. Quale? Vorrebbe tanto tornare a vivere in campagna per riprovare le emozioni di quando era bambina:

“Non riesco a dire se questo accadrà tra cinque o dieci anni; ma quando i miei figli saranno indipendenti vorrei tornare a vivere nella mia terra…”

Anche in Honduras ha spesso e volentieri confidato agli altri suoi compagni di avventura di voler passare la vecchiaia proprio nelle terre dove ha passato la sua infanzia.