Carmen Di Pietro, drammatica confessione sulla figlia: “Ha rischiato di morire”

Dramma per l’ex naufraga dell’Isola: “Mia figlia nata prematura, rischiato di non salvarsi”

Ha concesso una lunga intervista al magazine Gente, la showgirl ed ex naufraga dell’ultima edizione del reality di Canale5. E proprio raccontandosi a 360 gradi sulla vita privata, Carmen Di Pietro ha confessato il dramma della figlia Carmelina che ha rischiato di morire appena nata:

“È nata prematura di 8 mesi, era così piccina che l’hanno trasferita di ospedale: da Salerno a Battipaglia e messa in un’incubatrice. I medici mi dissero ‘Faremo di tutto per salvarla’. Puoi immaginare, piangevo tutte le notti.”

La Di Pietro ha poi aggiunto che in ospedale c’era una Statua di Padre Pio e lei ogni giorno pregava. Fortunatamente tutto è andato per il meglio ed adesso sua figlia è una splendida adolescente in gran forma.

Carmen Di Pietro sulla sua vita privata: “Innamorarmi? Dev’essere spontaneo”

Ampio spazio ha avuto durante l’intervista al magazine sopra menzionato la vita privata della showgirl che dopo essere rimasta vedova di Sandro Paternostro è stata legata sentimentalmente a Giuseppe Iannoni fino al 2016. Dalla loro unione sono nati due figli, Alessandro, che ha partecipato con lei all’Isola dei famosi ma si è prematuramente ritirato per motivi di studio e Carmelina che ha rischiato la vita alla nascita perché nata prematura. Ma adesso nella vita della showgirl c’è qualcuno? Per il momento si professa single e nell’intervista ha ammesso:

“Innamorarmi? Magari, ma non me lo vado a cercare con il lanternino. Se ci deve essere un incontro deve avvenire in modo spontaneo. Sennò me ne sto sola. E pure bene.”

La showgirl confessa la sua paura più grande: “Ho il terrore delle malattie”

Legatissima ai due figli Carmen Di Pietro ha rivelato che sono la priorità assoluta nella sua vita e che sono tutti molto affiatati. Ha anche aggiunto che i rapporti con il suo ex marito sono ottimi, hanno un buon equilibrio ed un rapporto di amicizia. Infine, però, la Di Pietro ha confessato qual è la sua paura più grande: “La mia paura è la malattia, quella che non ti fa più riconoscere le persone care, i figli. Di quello ho il terrore.”