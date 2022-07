Caterina Balivo chiarisce: “Non avrei condotto Chi vuol sposare mia mamma se…”

Chi vuol sposare mia mamma?, la conduttrice confessa: “Se non fosse stato tutto vero non l’avrei condotto”

Caterina Balivo ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vero uscito in tutte le edicole. E ovviamente la popolare presentatrice, tra le tante cose dette, ha anche parlato del suo nuovo programma in onda tutti i mercoledì sera su Tv8, cogliendo l’occasione per fare un’importante precisazione. Di cosa si tratta? Ha tenuto a chiarire che mai avrebbe accettato di condurre questa trasmissione se non fosse stata rassicurata dalla produzione che sarebbe stato tutto vero:

“Ho voluto mettere le cose subito in chiaro: se c’è qualcosa di costruito, di non vero, non ci sto…”

Caterina Balivo fa una rivelazione: “Quando ho conosciuto mio marito non l’ho detto a nessuno”

Ls giornalista del settimanale Vero, prendendo spunto dal fatto che nel suo programma Chi vuol sposare mia mamma? sono i figli a dare i consigli alle madri su chi scegliere tra i vari pretendenti per iniziare una storia d’amore, ha chiesto alla conduttrice se nella scelta di suo marito qualcuno le ha dato qualche consiglio. E quest’ultima, la quale non ha fatto mistero che la puntata di mercoledì scorso del suo programma è stata esplosiva, ha subito rivelato che nel momento in cui ha conosciuto suo marito non l’ha detto proprio a nessuno, al contrario di tutti gli altri uomini che ha avuto prima:

“Quando ti piace veramente una persona forse non chiedi consigli, perchè hai paura che magari ti dicano che non va bene o di lasciar perdere…”

La conduttrice fa una confessione intima: “A me piace molto essere corteggiata”

Successivamente Caterina Balivo, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale di gossip Vero, ha fatto una confessione intima. Difatti la popolare presentatrice non ha nascosto di amare essere corteggiata da un uomo, anche se ha ammesso che a volte ha corteggiato a sua volta:

“Arrivo a stuzzicare mio marito e lo sprono a mandarmi un messaggio, un biglietto, un regalo…Anche dopo tanti anni insieme non mollo…”

La presentatrice non ha poi fatto mistero che in queste cose è un po’ old style.