Caterina Balivo, spoiler su Chi vuole sposare mia mamma? “Puntata esplosiva”

Chi vuole sposare mia mamma? La conduttrice anticipa: “Patrizia è esplosiva”

Andrà in onda questa sera su Tv8 la nuova puntata del dating show condotto dalla conduttrice campana. E proprio Caterina Balivo ha fornito delle anticipazioni su ciò che andrà in onda questa sera attraverso le sue Instagram storie. Protagoniste saranno la mamma Patrizia e la figlia Martina che aiuterà la madre a trovare l’uomo della sua vita.

“Stiamo per conoscere una nuova mamma si chiama Patrizia arriva dalla provincia di Salerno con sua figlia Martina che ha solo 19 anni ma è un peperino mentre Patrizia è esplosiva vedrete che li farà secchi tutti.”

ha svelato la conduttrice che subito dopo ha mostrato anche la scheda della donna.

Caterina Balivo, anticipazioni sulla 5^ puntata del suo show: protagoniste Patrizia e Martina

La conduttrice ha fornito delle anticipazioni sulla 5^ puntata di Chi vuole sposare la mia mamma? In onda questa sera. Protagoniste come suddetto saranno la madre Patrizia e la figlia Martina e la donna ha le idee molto chiare su che tipo di uomo vuole al suo fianco. Nella breve clip di presentazione, infatti, ha ammesso:

“Il mio uomo ideale dev’essere bello, affascinate, intrigante, intelligente, mi deve sapere prendere mentalmente… e anche un po’ stuzzicare, erotico e sensuale. Vi può bastare?”.

La donna inizierà a conoscere i suoi pretendenti nella puntata in onda stasera ma la scelta avverrà nella prossima. Insomma, vedremo se Patrizia con l’aiuto della figlia troverà l’anima gemella come è già successo alle altre due donne protagoniste delle prime puntate. Stefania, che ha scelto Simone e Maria che, invece, ha voluto al suo fianco Alex.

La conduttrice chiarisce sul programma: “La mamma non dovrà sposare nessuno”

L’appuntamento con la nuova puntata di Chi vuole sposare mia mamma? è per questa sera, mercoledì 20 luglio, su Tv8 a partire dalle 21.30 circa. Di recente, invece, Caterina Balivo nel presentare la sua nuova avventura aveva chiarito: “È un ‘dating’ inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno, ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore. Tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!”. Di recente, invece, la conduttrice è tornata a parlare del suo addio alla Rai.