Causa morte Emanuele Vaccarini: addio al Gladiatore di Avanti un altro

E’ morto all’improvviso il Gladiatore del programma condotto da Paolo Bonolis: aveva 44 anni

Una notizia terribile arrivata come un fulmine a ciel sereno ha colpito il mondo dello spettacolo: è morto Emanuele Vaccarini, famoso per essere il Gladiatore di Avanti un altro, il quiz del preserale di Canale5 condotto da Paolo Bonolis. La notizia si sta diffondendo in rete da qualche ora. Da Fanpage, che utilizziamo come fonte, apprendiamo che al momento sono sconosciute le cause della morte che, ipotizziamo, sia avvenuta inaspettatamente, dato che l’artista era giovanissimo: aveva infatti solo 44 anni. Come spieghiamo nel paragrafo successivo, si sospetta però fosse malato.

Avanti un altro in lutto, addio a Emanuele Vaccarini: sui social aveva parlato di problemi di salute

Sempre dalla testata giornalistica menzionata nel paragrafo precedente scopriamo che TvBlog ha fatto notare che recentemente il Gladiatore di Avanti un altro aveva parlato sui social di alcuni problemi di salute, senza scendere però nei dettagli: dunque è molto probabile che stesse combattendo con qualche malattia, ma ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni. Emanuele faceva parte del cast del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti dal 2019. Chissà se ora continueremo a vederlo nelle puntate che vengono trasmesse in replica…

Emanuele Vaccarini, la biografia e la morte improvvisa: chi era il volto del programma di Canale5

Nato a Roma il 18 luglio del 1977, Vaccarini avrebbe compiuto 45 anni tra soli dieci giorni. Figlio di un calciatore, ha deciso di non seguire le orme paterne, non essendo interessato a quello sport. Nella sua passione per il karate è sempre stato supportato dalla mamma, che è stata proprio colei che lo ha indirizzato verso questo sport quando era ancora ragazzino, arrivando a diventare un campione di bodybuilding, MMA, arti marziali e pugilato, sport che ha anche insegnato a lungo. Non solo sport: sappiamo infatti che lavorava alle ferrovie. Tra le sue passioni, quella di condividere sul suo profilo instagram ricette della tradizione culinaria romana: l’ultimo post, relativo proprio ad una ricetta, risale al 28 maggio, quindi a poco più di un mese fa, poi il silenzio, sicuramente dovuto alla malattia…