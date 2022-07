Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sulla crisi con Ignazio: “Accettiamo…”

“Accettiamo chi siamo”, le parole inaspettate della fidanzata di Ignazio Moser

Ha lasciato, ma solo per pochi giorni, il compagno per partecipare a un evento di lavoro Cecilia Rodriguez. Su Instagram la sorella di Belen ha mostrato il saluto in stazione con il fidanzato, che l’ha accompagnata fin sui binari. Un rapporto che dura ormai da cinque anni quello della modella argentina e dell’ex ciclista che si sono conosciuti ai tempi del GF Vip e da allora non si sono più lasciati. La coppia ha vissuto però anche una piccola crisi un paio di anni fa che l’ha resa oggi ancora più forte, anche se da allora in molti continuano a mettere in dubbio la solidità di un rapporto che è in realtà a prova di bomba. Su Instagram Stories la bella argentina ha rotto il silenzio rispondendo proprio a chi insinuava che con Ignazio ci fosse una crisi in corso: “Sono in crisi con questo mondo dove la gente finge di essere chi non è”. Ha poi proseguito dichiarando:

“Smettiamola, accettiamo chi siamo. Se non sei una persona bella fai di tutto per diventarlo, non rompere i coglio*i agli altri. Funziona davvero questa ricetta”.

Cecilia Rodriguez felice del rapporto costruito con il fidanzato: “Siamo cresciuti insieme”

Nessuna nuvola all’orizzonte per la sorella di Belen e Ignazio Moser, che ha rotto il silenzio sulla loro crisi di recente. La modella ha sottolineato di essere serena e felice di amare ed essere amata, ci ha tenuto poi a sottolineare sul compagno:

“Sono orgogliosa di come siamo cresciuti insieme. Per me non c’è cosa più bella di questa”.

La modella ha ammesso che negli anni hanno imparato l’uno dall’altra e in questa lunga vita continueranno a viaggiare insieme sostenendosi. Intanto in questi giorni si sta parlando molto anche di possibili nozze per i due ex gieffini che potrebbero, chissà, anche allargare presto la famiglia.

Cecilia Rodriguez senza peli sulla lingua: “Non lascio lo spazio a nessuno”

La compagna di Ignazio Moser ha sottolineato di essere cresciuta molto in questi anni e di aver fatto un vero e proprio lavoro su se stessa. “Ho acquistato un sacco di sicurezza, so chi sono, so quanto valgo e nessuno più mi fa male” ha confermato la modella che ha poi sottolineato: