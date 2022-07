Elisa Isoardi rompe il silenzio sull’assenza dalla tv: “È stata dura ma…”

“All’inizio è stata dura, ma è stato bello poter osservare”, la confessione della nota conduttrice

Tornerà al timone di un nuovo programma Elisa Isoardi che a partire dall’11 settembre condurrà su Rai2, ogni domenica pomeriggio, Vorrei dirti che… Sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni la nota conduttrice ha ammesso di essere felice e emozionata per questa nuova esperienza, una sfida che arriva dopo due anni di stop dalla conduzione, un periodo in cui però la bella 39enne è stata concorrente prima di Ballando con le stelle e poi dell’Isola dei Famosi. Sull’assenza dalla tv ha ammesso senza peli sulla lingua:

“All’inizio è stata dura, perchè chi come me fa questo mestiere è abituato a lavorare 24 ore su 24”.

Poi ha capito che in fondo era giusto così e una pausa era anche il modo per vagliare meglio le offerte ricevute. “Quando corri troppo” ha raccontato “è difficile stabilire dei parametri per capire le scelte giuste”. Ha poi proseguito sottolineando: “È stato bello anche solo osservare”.



Conduttrice Rai ammette sulla lontananza dalla tv: “Mia madre era preoccupata, ora è contenta”

Elisa Isoardi ha raccontato che durante il suo stop dalla tv quella più preoccupata era la madre:

“È dispiaciuto più a lei vedermi in pausa dalla tv che a me”.

Ha poi raccontato che in realtà la madre era preoccupata all’idea di vederla ferma. Quando è arrivata la proposta di Vorrei dirti chi… Stefano Coletta ha avvertito per prima la madre della conduttrice che è stata contentissima. In questi due anni la conduttrice si è massa in gioco con il talent di Rai1 e il reality di Canale5 e ha ammesso: “Milly Carlucci mi ha fatto assaggiare aspetti che non conoscevo di me, L’isola è stata un’esperienza piuttosto intima, per quanto veloce”.

Elisa Isoardi pronta per una nuova sfida professionale: “Ci sarà da emozionarsi”

In attesa del debutto su Rai2, l’11 settembre, con il nuovo programma Vorrei dirti che…, considerato da molti simile a C’è posta per te, la conduttrice di Cuneo si sta godendo le vacanze estive. Ha anticipato però che nella sua nuova trasmissione “ci sarà da emozionarsi”. “Cuore, territorio e cucina” saranno gli ingredienti del programma di Rai2 che metterà a tavola nonni, nipoti e figli con il pretesto di risolvere un problema, chiedere scusa o ringraziare. La trasmissione sarà la sintesi della storia umana e professionale della conduttrice che andrà in giro per i paesi del Bel Paese per raccontare storie, proporre piatti ed emozionare il pubblico della domenica pomeriggio.