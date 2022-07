Elisa Isoardi ha un nuovo fidanzato? “Il cuore mi sorride”, silenzio rotto

La conduttrice rompe il silenzio sulla sua vita privata: “Il cuore mi sorride ma sono single”

Periodo di grandi cambiamenti e rivoluzioni questo per la conduttrice Rai che presto tornerà in tv con un nuovo programma, intervistata dal magazine Gente, Elisa Isoardi si è sbilanciata anche sulla sua vita privata, rivelando di essere serena e appagata anche se single, di credere ancora nell’amore ma non di non inseguirlo. “Il cuore sorride? Pure!” ha risposto la conduttrice che poi ha aggiunto:

“Ho raggiunto la consapevolezza di che una donna per stare bene non deve per forza realizzarsi attraverso l’amore, un compagno. Sono single e sono serena. Desidero innamorarmi, certo, ma non rincorro l’amore, aspetto che accada, aspetto la persona giusta.”

Insomma Elisa è concentrata su se stessa e sul suo lavoro ma se in futuro arriverà un nuovo fidanzato ancora meglio.

Elisa Isoardi confessa i suoi timori per la sfida con Mara Venier e Maria De Filippi: “Tra mostri sacri”

Dopo anni di stop la conduttrice tornerà in tv alla guida di un nuovo programma, dal titolo Vorrei dirti che, che debutterà domenica 11 settembre su Rai2. Considerata la collocazione è intuitivo che andrà a sfidare due signore della domenica, da un parte Mara Venier con la sua Domenica In e dall’altra Maria De Filippi con Amici. E durante l’intervista a Gente, la Isoardi non ha nascosto i suoi timori:

“Timori ce ne sono sempre ogni volta che affronto nuove sfide. Sono stretta tra leoni e mostri sacri. Domenica In è un pilastro e Mara Venier la regina indiscussa per questo voglio entrare in punta di piedi, facendo tesoro della mia esperienza in tv.”

Vorrei dirti che, la conduttrice anticipa entusiasta: “È una scommessa”

Dopo aver ammesso di non rinunciare all’amore e di temere per l’importante sfida, Elisa Isoardi si è detta entusiasta e caria per la sua nuova trasmissione ed ha concluso l’intervista rivelando: “Sono molto carica, non vedo l’ora di cominciare. Mi stimola l’idea di portare in onda un programma tutto nuovo, una scommessa.” La conduttrice piemontese ha poi aggiunto che parlerà di cucina, cuore e territorio e che andrà in giro per l’Italia.