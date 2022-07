Elisabetta Gregoraci, la verità sul GF Vip: “E’ stato importante perché…”

La conduttrice torna a parlare dell’esperienza nel reality: “Ecco perché è stato importante”

Mentre prosegue l’avventura al timone di Battiti Live con Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci apre la cassetta dei ricordi. La presentatrice calabrese ha ricordato la grande avventura al GF Vip, che le ha concesso una grandissima popolarità anche tra quei pochi pochi giovani che non la conoscessero. Nel corso di una intervista rilasciata al magazine F la ex moglie di Flavio Briatore ha rievocato l’esperienza tra le mura di Cinecittà, un cammino che ancora oggi a distanza di quasi due anni la Gregoraci ricorda con piacere e con una punta di malinconia:

Rifarei tutto quello che ho fatto nel corso della carriera. Anche il GF Vip è stata una esperienza utile, ha ampliato il mio pubblico e mi ha fatta conoscere in modo meno superficiale. So che su di me ci sono tanti pregiudizi e in quel programma molti mi hanno scoperta in un modo più autentico

ha raccontato.

Elisabetta Gregoraci e il retroscena sul film che rischiava di saltare: “Mi dissero che ero troppo famosa”

Nel vasto curriculum di EliGreg non c’è solo tanta tv e il GF Vip. La Gregoraci è tornata a parlare della sua esperienza nel film Aspromonte, la terra degli ultimi di Mimmo Calopresti. Curiosa la storia che ha portato all’assegnazione della parte per la conduttrice calabrese, che inizialmente non era stata scelta come la protagonista femminile, come rivelato nel corso di una interessante intervista al magazine F: “Mi dissero che ero troppo famosa, troppo mediatica. Sono tornata il giorno dopo struccata, ho studiato la parte e poi alla fine il film l’ho fatto” – ha confessato Elisabetta – .

La showgirl e il desiderio per il figlio: “Spero che riesca a fare quello che ama”

Nel corso dell’intervista non è mancato un capitolo dedicato al figlio Nathan Falco, nato dalla storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La presentatrice calabrese, protagonista di un toccante racconto nei giorni scorsi, ha ammesso il grande desiderio per il futuro di Nathan: “Spero che nostro figlio riesca a fare quello che ama. Oggi è incerto tra un futuro come calciatore o come dj”.