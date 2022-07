Battiti Live, il toccante racconto di Elisabetta Gregoraci: “Dolore immenso”

Elisabetta Gregoraci ricorda la scomparsa dell’adorata mamma: “Mi ha segnato in maniera indelebile”

Tutto è pronto per una nuova puntata di Battiti Live, in onda stasera in prima serata, dalle 21:20 circa, come sempre su Italia1. Alla conduzione ci sono gli storici Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, per questa edizione che vede il ritorno del grande pubblico e la versione itinerante dello show. In attesa della nuova puntata la conduttrice si è raccontata in una lunga e intensa intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette. Tanti gli argomenti toccati tra cui la perdita della sua mamma che ha combattuto e vissuto un vero e proprio calvario contro una malattia. Sull’argomento e sui cambiamenti vissuti la Gregoraci ha detto:

“Ho dovuto imparare a cavarmela molto presto. Mia mamma si è ammalata quando avevo 15 anni e la sua perdita mi ha procurato un dolore immenso segnandomi in maniera indelebile”.

Com’è il rapporto tra i due conduttori di Battiti Live: tutta la verità

Durante l’intervista Elisabetta Gregoraci non ha nascosto le fatiche che sta vivendo. Tuttavia la gioia per il ritorno in tv, e soprattutto a contatto con il pubblico, riescono a spazzare via tutto il resto. Accanto a lei, nella conduzione del fortunato programma musicale di Italia1, c’è Alan Palmieri, per il quale la conduttrice spende solo parole di stima e affetto. Tra loro la sintonia amichevole e professionale è evidente ad ogni puntata. E infatti la Gregoraci a tal proposito dice:

“E’ una persona alla quale voglio un bene immenso. E’ un amico, oltre che un fantastico collega, un vulcano, un ragazzo pieno di energia positiva e, soprattutto, un puro, una persona perbene. Ci sentiamo anche durante l’anno”.

Il periodo felice di Elisabetta Gregoraci: “Sono fortunata”

Parla con estrema gioia del ritorno a Battiti Live, la conduttrice, e ammette di amare molto questo programma. Ma i suoi progetti televisivi non finiscono qui. La conduttrice infatti in autunno approderà su Rai2 nel nuovo programma condotto da Mara Maionchi dal titolo “Nudi per la vita”. Stando alle prime indiscrezioni circolate una serie di vip dovrebbe spogliarsi per una causa di beneficenza. Intanto la Gregoraci si gode questo meraviglioso momento e ammette: