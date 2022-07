Francesco Totti, l’amico viene allo scoperto: “Ho parlato con Noemi Bocchi e…”

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 14, 2022 , in Gossip

Noemi Bocchi e il popolare ex calciatore insieme? L’ultima confessione dell’amico Alex Nuccetelli

Oggi l’amico di Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della sera. Al quotidiano ha rivelato di aver conosciuto personalmente la presunta nuova fiamma dell’ex capitano della As Roma. L’uomo ha infatti confessato di aver parlato con lei dopo il primo incontro con l’ex marito di Ilary Blasi. E in quella circostanza pare gli abbia semplicemente detto quanto segue:

“‘L’altra sera sono stata al torneo di padel e c’era l’amico tuo’, mi ha raccontato dopo il primo incontro. Tutto lì…”

L’amico ha poi confessato che all’inizio è sembrata essere assai scettica sullo sportivo: “Non è che si è lanciata subito…”

Alex Nuccetelli fa un importante chiarimento: “Non ho presentato io Noemi all’ex calciatore”

Successivamente l’uomo, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della sera, ha voluto fare un importante chiarimento, viste tutte le indiscrezioni che sono uscite online e sulla carta stampa in questi ultimi giorni. Cosa ha detto? Ha tenuto a chiarire di non aver presentato la donna a Francesco Totti, il quale è finito al centro del gossip dopo la rottura con la moglie:

“Non è vero che li ho presentati io…Mi ricordo soltanto che erano presenti ad una delle mie serate del venerdì, punto. Li ho visti chiacchierare insieme. Ma non c’entro niente…”

Ha poi aggiunto di essere assai dispiaciuto che la sorella di Ilary Blasi lo abbia attaccato per un’altra recente intervista.

Ilary Blasi e Francesco Totti, l’amico ne è certo: “E’ finita? Non è colpa di nessuno”

Alex Nuccetelli ha poi concluso questa intervista rilasciata a Il Corriere della sera asserendo senza indugio alcuno di non credere sia colpa di nessuno se è finita tra la conduttrice e il popolare ex calciatore della As Roma:

“Loro due insieme da 20 anni è stato un record assoluto…In questa vita in cui siamo tutti destinati a lasciarci e quando finisce, finisce, non è colpa di nessuno…”

Insomma secondo l’uomo è finita perchè con tutta probabilità era destino che non sarebbe durata per sempre tra loro. Tuttavia è certo che entrambi saranno sempre presenti per i due figli.