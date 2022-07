Giulia De Lellis difende Selvaggia Lucarelli: “Tutto questo è fuori controllo!”

La nota giornalista offesa dai tassisti in sciopero. Interviene l’influencer: “Sono rimasta pietrificata”

La nota giornalista Selvaggia Lucarelli di recente ha ricevuto offese da parte dei tassisti in sciopero. A intervenire in difesa dell’opinionista ci ha pensato l’influencer Giulia De Lellis. Quest’ultima si è fatta sentire tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, affermando: “Io ragazzi sono sconvolta, ho appena visto questo post e sono rimasta pietrificata, partiamo dal presupposto che è un personaggio pubblico, ma a prescindere in tutti gli ambienti, in ogni situazione ci sono persone che possono stare antipatiche e simpatiche”.



L’ex corteggiatrice si schiera dalla parte di Selvaggia Lucarelli e si sfoga: “Veramente triste”

Selvaggia Lucarelli dopo essere stata presa nuovamente di mira dai tassisti in sciopero durante le manifestazioni in piazza, si è lasciata andare a uno sfogo per l’odio feroce che le viene riversato addosso spesso. Giulia De Lellis si è schierata dalla parte della giornalista, dato che è intervenuta sui social elogiandola: “Nel mio caso oltre a essere una donna molto intelligente è con un ironia che a me piace, quindi probabilmente sarò anche di parte. Ma in generale a prescindere che piaccia o meno una persona ma in che mondo viviamo dove le persone si rivolgono così?”. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha aggiunto: “Poi ho letto un commento del tipo ci sta perchè lei è un personaggio pubblico, ragazzi non ci può stare tutto questo, non è normalità tutto questo”. A questo punto ha precisato che non tutti i passanti hanno il diritto di offendere e minacciare soltanto perchè loro sono dei personaggi pubblici, non nascondendo la sua delusione: “Si sono disintegrati determinati valori, questa cosa è veramente triste, agghiacciante”.

L’invito dell’ex protagonista di Uomini e Donne alla stampa: “Parlate di questo argomento”

Giulia De Lellis che di recente non ha nascosto la sua preoccupazione sulla questione matrimonio, in uno dei suoi video di sfogo ha inserito anche questa didascalia: “Tutto questo è fuori controllo. E’ amareggiante. Terribile”. L’influencer dopo aver detto di riflettere alle persone che hanno avuto il coraggio per fare determinate cose, per concludere ha fatto un piccolo invito alla stampa: “Leggiamo e scrivete di tantissime cose di cui secondo me possiamo farne a meno, nessuno ha aperto questo argomento, parlatene perchè non è normale la piega che sta prendendo questo posto. Magari chi di dovere farà qualcosa”. Sempre nello stesso filmato ha scritto: “E’ una vostra collega, dove siete?”.