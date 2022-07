Giulia De Lellis presto mamma? La sua risposta mette a tacere il gossip

La popolare influencer al centro del gossip: “Sei incinta?” la domanda di una fan

Giulia De Lellis, dopo aver partecipato a Uomini e Donne ed al Grande Fratello Vip, è diventata una vera e propria influencer seguitissima su instagram e su tutti i social. Ovviamente la ragazza ogni giorno posta foto e video sul social fotografico sia per condividere alcuni momenti della sua vita con i suoi tanti follower, ma anche per fare varie promozioni. Oggi però ha pubblicato uno screen di un messaggio che ha ricevuto in privato da una fan, che ha voluto farle sapere di vedere una luce diversa nei suoi occhi, arrivando ad ipotizzare possa essere addirittura incinta: “Ma non è che sei incinta?”

Giulia De Lellis non è incinta: arriva la sua piccata smentita su instagram

La popolare influencer, dopo aver pubblicato nelle sue storie su instagram il messaggio di questa fan, che ha pensato aspettasse il suo primo figlio da Carlo Beretta, ha voluto fare chiarezza su tutta questa faccenda, nella speranza di mettere a tacere una volta per tutte questi gossip. In pratica la ragazza, che giorni fa ha difeso Selvaggia Lucarelli dagli attacchi dei tassisti, ha smentito seccamente di essere incinta: “Perché mi scrivete tutti questa cosa?” Quest’ultima non ha poi fatto mistero di credere che la luce diversa nei suoi occhi in un particolare selfie sia dovuto dal fatto che non si sarebbe messa il mascara.

L’influencer in crisi con il suo fidanzato? I dubbi dei fan

La vita privata di Giulia De Lellis continua però a destare grande curiosità. E nei giorni scorsi sono stati tanti sui social a dichiarare di essere particolarmente preoccupati dal fatto che si veda sempre meno su instagram con il suo fidanzato Carlo Beretta, tanto da ipotizzare che i due potrebbero essere in crisi. Sarà vero? Assolutamente no, anzi. Difatti quest’ultima giorni fa non solo ha rivelato sul social fotografico di andare d’amore e d’accordo con il fidanzato, ma ha anche fatto un’altra rivelazione. In pratica ha confessato che quest’ultimo sarebbe già pronto a fare questo grande passo, ma è lei che ancora non lo è. Insomma pare che la ragazza, dopo aver avuto una storia travagliata con Andrea Damante, abbia trovato finalmente la sua anima gemella.