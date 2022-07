Giulia Salemi pazza di Pierpaolo Pretelli: “Voglio costruire una famiglia”

“Ora sogno di costruire una famiglia”, la confessione della nota influencer

Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi Giulia Salemi. La ragazza ha parlato di moda, di stile, ma anche delle insidie dei social, delle feroci critiche degli haters e di come è cambiata in questi anni. Un cambiamento arrivato grazie all’amore di Pierpaolo Pretelli che è riuscito a farla sentire speciale, dopo una serie di delusioni sentimentali. L’influencer ha svelato qual è il suo sogno e il prossimo step da raggiungere:

“Costruirmi una famiglia, oltre che continuare con il mio lavoro”.

Insomma, dopo aver preso un cane insieme, la coppia di ex gieffini sarebbe pronta per allargare ulteriormente la famiglia e non è detto che presto arrivino anche i fiori d’arancio per loro.



Giulia Salemi non teme più le critiche: “Ho imparato a dare meno peso agli insulti”

Spesso vittima di critiche sui social, l’influencer ha ammesso di rimanerci ancora male quando viene presa di mira, ha però sottolineato che con gli anni e la maturità ha “imparato a dare meno peso agli insulti”. Le critiche costruttive sono sempre ben accette, mentre quelle che hanno il solo scopo di ferire sono inaccettabili per la compagna di Pierpaolo Pretelli che ha ammesso senza peli sulla lingua che “i social stanno diventando un po’ tossici”. Oggi però l’influencer è una donna realizzata nel lavoro e in amore. A settembre tornerà in tv con Salotto Salemi mentre in capo affettivo vive una relazione stabile da ben due anni.

Influencer felice del percorso fatto: “Sto raccogliendo i frutti di quello che ho seminato”

Sta vivendo un momento decisamente felice Giulia Salemi che ha ammesso di aver gettato le basi del suo futuro:

“Ho acquistato casa, ho una relazione sana da due anni, riesco a lavorare bene”.

Ha poi sottolineato di poter dire a gran voce:

“Sto raccogliendo i frutti di quello che ho seminato in questi anni”.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha ammesso che il percorso è ancora lungo ma la perseveranza aiuta e bisogna liberarsi delle emozioni negative. Intanto presto l’influencer partirà per le vacanze anche se non ha voluto svelare la meta del suo relax estivo per una questione di scaramanzia.