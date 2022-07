Grave lutto per Tommaso Stanzani, è morto un familiare: il triste annuncio

Ballerino in lutto per la morte di suo nonno: l’annuncio su instagram

Ore difficile queste per il popolare ballerino ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani. Cos’è successo? Purtroppo è morto suo nonno. A rivelarlo è stato lui stesso con un post pubblicato poco fa su instagram. Difatti quest’ultimo ha dapprima pubblicato un selfie con il suo nonno venuto a mancare in queste ore, e nella didascalia si è limitato a dargli l’ultimo saluto: “Ciao, nonno…” Ovviamente i suoi tanti follower si sono subito riversati sul social fotografico per fargli le più sincere condoglianze.

Morto il nonno di Tommaso Stanzani: scoppia una tremenda polemica sul suo fidanzato, che s’infuria

L’annuncio del giovane ballerino inerente alla morte del suo amato nonno ha scosso un po’ tutti i suoi follower. Tra loro c’è anche chi ha voluto polemizzare su twitter nei confronti del suo fidanzato Tommaso Zorzi, che al momento è al mare in vacanza (il post è disponibile dopo questo paragrafo):

“Ha parlato della nonna morta in una rsa per 6 mesi facendo commuovere tutti con la storia della lasagna, muore il nonno del fidanzato e si fa le stories ironiche in spiaggia…”

Questo post è stato notato anche dal diretto interessato, che ha reagito molto male. Difatti l’influencer, che giorni fa ha fatto un’inaspettata confessione, ha subito puntato il dito contro questa hater, rea di aver mosso simili accuse nei suoi confronti: “Pensate lo schifo umano che porta soggetti come lei a sentenziare la gestione di un lutto…”

Pensate lo schifo umano che porta soggetti come lei a sentenziare la gestione di un lutto. Tirando in ballo un’altro lutto. Lo squallore non si ferma neanche di fronte alla morte. Io e Tommy abbiamo un rapporto talmente vero che, pensa un po’, non si misura in instastories. https://t.co/ypEiCzTjMr — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) July 25, 2022

Tommaso Zorzi va su tutte le furie: “E’ uno squallore”

Il popolare influencer non ci sta però a subire passivamente questi attacchi mossi dall’hater di turno. Difatti quest’ultimo, sempre nel post in cui ha puntato il dito contro chi l’ha accusato di divertirsi invece di stare al fianco del suo fidanzato Tommaso Stanzani dopo che ha subìto questo tremendo lutto, ha così dichiarato: “Tirano in ballo un’altro lutto. Lo squallore non si ferma neanche di fronte alla morte…” Il ragazzo ha poi voluto fare un’importante precisazione sul rapporto con il suo fidanzato, onde evitare altre polemiche del tutto sterili: “Io e Tommy abbiamo un rapporto talmente vero che, pensa un po’, non si misura in instastories…”