Guenda Goria ancora in difficoltà dopo l’operazione: “Ho un po’ di dolori”

La ragazza ha ancora qualche piccolo problema dopo essere stata operata: il suo amaro sfogo

Questi non sono stati affatto giorni semplici per Guenda Goria. Difatti quest’ultima ha avuto una gravidanza extrauterina per cui è stata costretta ad andare in ospedale per essere oprata d’urgenza. Per fortuna tutto è andato per il meglio, anche se le è stata rimossa una tuba. Dopo giorni sotto osservazione è tornata finalmente a casa al fianco del suo compagno Mirko Gancitano. Tuttavia il peggio non è ancora del tutto passato. Difatti la giovane ha rivelato ai suoi numerosi follower sul social fotografico che purtroppo in queste ultime ore ha avvertito qualche dolore di troppo in seguito all’operazione:

“Oggi sono costretta a stare a letto perchè sto avvertendo un po’ di dolori…”

Guenda Goria fa una confessione: “Speriamo che questi dolori non aumentino”

La giovane compagna di Mirko Gancitano, dopo aver rivelato ai suoi numerosi follower su instagram di star avvertendo qualche dolore di troppo, ha anche colto l’occasione per fare un’altra rivelazione. Di cosa si tratta? Ha dichiarato di sperare che questi dolori non aumentino particolarmente perchè se no la faccenda diventerebbe ben presto un grosso problema:

“Resto a riposo…Anche se per una come me non è affatto facile…Speriamo però che questi dolori assai fastidiosi non aumentino con il passare del tempo…”

I fan sono immediatamente accorsi per far sentire la loro vicinanza alla figlia di Maria Teresa Ruta, la quale è pronta a sposare Mirko (ovviamente appena tornerà nel pieno delle sue forze dopo questa brutta disavventura, che ha fatto preoccupare un po’ tutti).

Vaiolo delle scimmie, la ragazza è molto preoccupata: “Quale congiunzione astrale c’è nei nostri cieli?”

Nei giorni scorso l’OMS ha dichiarato l’emergenza sanitaria globale per quanto riguarda il vaiolo delle scimmie. Un’emergenza che ha fatto preoccupare non poco anche Guenda Goria. Difatti quest’ultima, dopo aver confessato ai suoi follower su instagram di star avvertendo dolori dopo l’operazione, non ha nascosto tutta la sua preoccupazione anche per questa nuova epidemia:

“Emergenza sanitaria mondiale per il vaiolo? Ma quale congiunzione astrale c’è nei nostri cieli?”

E ovviamente non è certo l’unica ad essere preoccupata per l’andamento di questa nuova malattia, visto che i numeri degli infettati aumentano di giorno in giorno in tutto il Mondo (soprattutto in Europa).