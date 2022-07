Laura Chiatti racconta la crisi con Marco Bocci: “Certe turbolenze…”

L’attrice svela le difficoltà nel rapporto: “Certe turbolenze non fanno sconti a nessuna coppia”

Da qualche anno la coppia di attori formata da Laura Chiatti e Marco Bocci è una delle più amate dai fan. Però, come spesso accade e ne abbiamo avuto delle prove freschissime con la rottura tra Totti e Ilary Blasi, anche i legami più solidi attraversano periodi complicati. E’ quanto accaduto ai due artisti, con la bellissima Laura Chiatti che per il suo 4oesimo compleanno ha concesso una intervista al settimanale Chi, dove ha svelato alcuni dettagli sulla crisi attraversata con l’attore di Marsciano in tempi non sospetti. Molti si è chiacchierato anche di una presunta rottura e Laura ha così spiegato:

Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E quindi arrivano a cascata ansie, stress e paure

Laura Chiatti a sorpresa su Marco Bocci: “Se dovesse tradirmi lo perdonerei”

Proseguendo poi l’intervista concessa al settimanale Chi l’attrice si è lasciata andare a confessioni molto importanti. Riuscirebbe mai a perdonare un tradimento di Marco Bocci? La risposta è affermativa, decisamente a sorpresa: “Lo perdonerei, odio l’ipocrisia. Ma se proprio dovesse accadere attuerei la legge del taglione. Non credo molto alla fedeltà fisica quanto a quella spirituale. Non indago, non voglio sapere” – ha spiegato l’attrice al giornale gestito da Alfonso Signorini che ha ammesso di non essere gelosa dell’artista – . “Lo trovo uno spreco d’amore”.

Crisi di coppia, ecco come l’hanno superata i due artisti

Dopo essere stata apprezzata in una fiction nei mesi scorsi per Laura Chiatti adesso è tempo di guardare alle meritate vacanze. Per un attimo però l’attrice si è voltata indietro ed è tornata a parlare della crisi con Marco Bocci, ormai oltrepassata ma che effettivamente non era così campata per aria: “L’abbiamo superata con il dialogo, con il confronto, è facile amarsi quando tutto va alla grande, è nelle difficoltà che si capisce la forza con cui si ama” – le parole dell’artista al giornale gestito da Alfonso Signorini Chi – .