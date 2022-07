Lolita Lobosco 2 quando andrà in onda? Luisa Ranieri ha finito le riprese

Luisa Ranieri annuncia la fine delle riprese della seconda stagione della fiction di Rai1

Nelle scorse ore l’attrice campana e moglie di Luca Zingaretti, attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato la fine delle riprese de Le indagini di Lolita Lobosco 2, fiction di successo di Rai1 che la vede nei panni della vice questore. La prima stagione della fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Gabriella Genisi è andata in onda dal 21 febbraio al 14 marzo 2021 e considerando l’enorme successo ha aperto la strada alla continuazione quindi Luisa Ranieri insieme a tutti gli altri attori del cast tornerà in onda con le nuove puntate della serie che a differenza della prima stagione, non saranno più solo 4 ma ben sei.

Lolita Lobosco 2, anticipazioni trama delle prossime puntate e data d’inizio

Per quanto riguarda invece le prime anticipazioni sulla trama della fiction di Rai1, nelle prossime puntate la vice questore sarà alle prese con delle nuove indagini ma potrà contare sui suoi validi collaboratori Forte ed Esposito. E parallelamente cercherà di indagare anche su chi ha ucciso il padre tanti anni fa con delle indagini private. Sotto l’aspetto sentimentale, invece, la protagonista impersona da Luisa Ranieri sarà alle prese con i progetti professionali del giovane Danilo. Infatti quando la loro storia d’amore sembrerà già aver raggiunto un adeguato grado di stabilità, il giornalista riceverà un allettante proposta di lavoro all’estero irrifiutabile e dunque partirà. La Lobosco e Danilo riusciranno proseguire la loro storia d’amore anche a distanza? In realtà ciò sarà reso complicato anche da un nuovo arrivo. La data d’inizio della seconda stagione di Lolita Lobosco non è stata ancora annunciata. Durante la presentazione dei palinsesti Rai si è fatto un generico riferimento ai primi mesi del 2023.

Anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco 2: tutto sul cast e sulla trama

Riguardo il cast della fiction di Rai1, infine, accanto alla protagonista Luisa Ranieri ci sarà Lunetta Savino nei panni della madre Nunzia e Filippo Scicchitano in quelli del giovane giornalista Danilo Martini e poi ancora Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi e Maurizio Donadoni ma non mancheranno delle new entry come Mario Sgueglia e non si esclude che ci sia anche un clamoroso colpo di scena.