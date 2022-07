Mahmood allarma i fan: “Devo stare a riposo”, annullate le date del tour

Il cantante preoccupa per le sue condizioni di salute: “Cerco di guarire da un’infiammazione alle corde vocali”

Mahmmood ha affidato ad Instagram il suo sfogo per l’infiammazione alle corde vocali che da settimane non gli lascia scampo tanto da costringerlo ad annullare alcune date del tour. Il giovane cantante, infatti, nelle scorse ore ha annunciato lo slittamento di alcune sue tappe dispiaciuto e triste.

“Ciao a tutti ragazzi sono dispiaciutissimo nel dirvi che purtroppo devo annullare le date di domani di Torre del Lago al 7 agosto perché è da una settimana che cerco di guarire da un infiammazione alle corde vocali”

ha rivelato il cantante il cui nome completo è Alessandro Mahmoud e che attualmente era impegnato nel suo Ghettolimpo Summer Tour prima che l’infiammazione alle corde vocali l’obbligasse ad uno stop.

Mahmood allarma i fan per una grave infiammazione: “Devo stare a riposo”

L’artista trentenne la cui carriera è stata consacrata da ben due vittorie al Festival di Sanremo di cui l’ultima lo scorso anno che l’ha portato di diritto sul palco dell’ESC con Blanco, è stato costretto ad annullare e posticipare alcune tappe del suo Tour ed ha continuato così il suo sfogo sui social amareggiato e triste per i disagi creati ai suoi fan non dipendenti ovviamente dalla sua volontà:

“Chi è venuto nelle ultime date questo già lo sa e mi hanno detto che devo stare a riposo fino al 2 agosto spero che le date siano recuperabili. Sono super triste e spero di rivedervi il più presto possibile.”

Ed in effetti mentre la data di Torre del Lago è stata posticipata al momento sono state annullate ma non riprogrammate le tappe del 29 e 31 luglio rispettivamente a Bellinzona e Iglesias.

Il cantante costretto ad annullare e posticipare alcune tappe del tour: l’affetto dei fan

Mahmood dovrà stare a riposo alcuni giorni per riprendersi pienamente dall’infiammazione alle corde vocali che lo affligge da tempo. Triste e dispiaciuto per la brutta situazione può comunque contare sull’affetto dei suoi numerosi fan che in queste ore non gli hanno fatto mancare il loro appoggio e sostegno inondandolo di messaggi di incoraggiamento e di pronta guarigione, sperando che ovviamente nel giro di pochi giorni l’interprete di Brividi e Soldi possa nuovamente calcare il palco.