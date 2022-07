Manuel Bortuzzo, il padre denuncia i leoni da tastiera: “Non azzardatevi più”

Il padre dell’ex gieffino al limite della pazienza sui social: “Curatevi!”

Franco Bortuzzo conosciuto dal pubblico per essere il padre di Manuel Bortuzzo, un nuotatore e ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, nelle scorse ore ha fatto sapere di essere arrivato al limite della pazienza. In particolare tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram ha fatto un avvertimento ai leoni da tastiera, che non perdono l’occasione per prendere di mira lui e i suoi familiari:

“Curatevi e non azzardatevi mai più a commentare cose che istigano odio e lasciate i gruppi che lo fanno che verranno perseguiti”.

Manuel Bortuzzo e l’avvertimento del suo genitore: “Non permettetevi di nominare la mia famiglia”

Dopo l’annuncio della rottura con Lulù Selassié, sui social non sono mancate polemiche e critiche indirizzate soprattutto a Manuel Bortuzzo. A fare i conti con gli hater è stato anche il padre di quest’ultimo, visto che nella giornata di oggi si è lasciato andare a un duro sfogo, facendo sapere di averli denunciati. Per iniziare Franco Bortuzzo ha scritto: “Sono state raccolte molte notizie di reato tali da far denuncia cari leoni e leonesse da tastiera vigliacchi, non permettetevi di nominare mia moglie che amo, la mia famiglia e i miei cani e qualsiasi cosa mi appartenga altrimenti aggiungerò al fascicolo aperto le vostre carognate”. A questo punto l’uomo ha continuato il suo amaro sfogo con queste parole: “Sono stato in silenzio due mesi a sopportarvi ora renderete conto ad altri, e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia”. Successivamente in un altro post ha precisato di aver salvato tutti i profili che ha bloccato, dopodichè ha aggiunto: “Non vi ha detto il dottore di seguirmi ne di giudicare ogni nostro avvenimento. Trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi fake che non siete altro, la mia famiglia non si tocca”.

La decisione del nuotatore dopo la rottura con Lulù: “Con una futura donna ci sarà molta privacy”

Intanto l’ex chiacchierato gieffino nelle scorse settimane, precisamente durante un’intervista concessa alla trasmissione radiofonica “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli è tornato a parlare della sua rottura con la sorella di Jessica e Clarissa Selassié. Dopo aver fatto capire di essere stufo di leggere continue fake news su di lui, ha comunicato una decisione presa in merito alla sua vita privata: “Stavolta non vedranno più la mia donna da nessuna parte, non mi interessa più stare esposto”. Riferendosi alla relazione sentimentale intrapresa con la principessa etiope nella casa di Cinecittà infine ha precisato: “Qua ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione, con una futura donna ci sarà molta privacy“.