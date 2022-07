Maria Laura De Vitis rompe il silenzio su Luca Daffrè: “Non è interessato!”

L’ex pupa ha ricevuto un due di picche dall’ex naufrago? Ecco come stanno le cose

Maria Laura De Vitis una ex concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi, in Honduras non ha nascosto il suo interesse nei confronti di Luca Daffrè. A quanto pare continuano a essere tanti i fan del programma, a chiedersi se l’ex pupa e il modello hanno approfondito la loro conoscenza nella vita di tutti i giorni: ciò non è accaduto, e a farlo sapere ci ha pensato la 24enne sui social. L’ex fidanzata di Paolo Brosio a chi le ha chiesto come mai non si vede più con l’ex naufrago ha risposto: “Chiedetelo a lui. Probabilmente non è interessato”.



Luca Daffrè ha preso le distanze dall’ex fidanzata di Paolo Brosio? Lei fa chiarezza

Maria Laura De Vitis a quanto pare continua a essere sfortunata in amore anche dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, in cui è stata molto in sintonia con Luca Daffrè. A proposito del rapporto con quest’ultimo, l’ex pupa ha confermato ai suoi fan di non vederlo più per volere di lui. Il modello e influencer quindi dopo l’esperienza vissuta in Honduras ha preso le distanze dall’ex fidanzata di Paolo Brosio, che intanto è arrivata a una conclusione, cioè al fatto che non ricambia il suo interesse. Sempre nelle scorse ore e tramite un box di domande inserito nelle storie del suo profilo Instagram, la 24enne ha spiegato la ragione per cui è stata poco attiva sui social: “Scusate l’assenza ma in questi giorni sono super raffreddata per colpa del sudore più condizionatore”. A chi si è complimentata con lei per non essere mai cambiata nel tempo ha risposto: “Non cambierò mai. Penso che l’umiltà stia alla base del successo. Tutto quello che ho me lo sono guadagnata e cercherò di superarmi sempre”.

Inoltre l’ex naufraga che in passato ha avuto problemi di anoressia, a uno dei tanti utenti della rete che le ha domandato se si sente in colpa per le serate a mangiare fuori con gli amici, ha precisato: “Assolutamente no. Ma purtroppo so cosa significa. Mangiare è uno dei piaceri della vita, non ascoltate mai quella vocina diabolica che avete dentro che vi impedisce di essere felici e passare del tempo con le persone che amate”.

Maria Laura De Vitis delusa dal suo ex compagno di gioco: “Mi ha affossata”

Nelle scorse settimane l’ex naufraga ha replicato alle dichiarazioni che il suo ex compagno di gioco che si è classificato al secondo posto nell’ultima puntata del reality ha fatto in un’intervista. La 24enne ai microfoni di SuperGuida Tv, dopo aver ammesso che sperava di vederlo fuori ha aggiunto:

“Quando mi ha nominata ci sono rimasta molto male per la motivazione che aveva dato. Mi ha affossata dicendo cose che nemmeno pensava”.

Poi gli ha lanciato una frecciatina: “Accetto il fatto che non voglia intraprendere una frequentazione con me, poteva dirmelo in faccia invece di rilasciare un’intervista”.