Michelle Hunziker, mistero su All Together Now 5: è stato cancellato?

All Together Now, che fine ha fatto la quinta edizione del talent? Assente nei palinsesti di Canale5

Nei giorni scorsi sono stati presentati ufficialmente i palinsesti sia Rai che Mediaset è, tra storiche conferme e novità clamorose e meno in molti hanno notato una strana assenza. Infatti non è prevista nella prossima stagione televisiva la nuova edizione del talent di canto condotto da Michelle Hunziker. Lo show è andato in onda per quattro edizioni, le prime condotte dalla conduttrice svizzera con J Ax come presidente di giuria e voce del muro e le altre due con l’ingresso dei giurati Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga, oltre appunto a J Ax. Scopo della trasmissione era scovare talenti che non avrebbero vinto un contratto discografico ma un premio in denaro. La quinta edizione, nonostante gli ascolti non altissimi, sembrava confermata e invece con sorpresa non è presente nei palinsesti di Canale5.

Michelle Hunziker, il suo talent show musicale su Canale5 è stato cancellato? Mistero sulla quinta edizione

L’ultima puntata del game show musicale è andata in onda il 19 dicembre ed ha visto la vittoria del rocker Giacomo Voli. All’epoca la finale non ottenne dei grandi ascolti venendo vista solo 2.031.000 spettatori pari al 13% di share, battuta dai Soliti Ignoti – Speciale Telethon di Amadeus che invece ha totalizzato seguito da 3.781.000 spettatori pari al 18.6% di share. Tuttavia, se è vero che All Together Now non compare nei palinsesti 2022/2023 di Canale5 è anche vero che non è stata annunciata la cancellazione da Piersilvio Berlusconi. Ed infatti il sempre informato Davide Maggio, rispondendo ad una domanda su Instagram sullo show, ha ammesso sarcastico: “È stato cancellato? Speriamo.”

La conduttrice non resta a mani vuote: confermata una nuova edizione di Michelle Impossibile & Friends

La bionda conduttrice, tuttavia, non rimarrà senza programmi. Infatti sarà proprio lei ad aprire la stagione televisiva con il ritorno del suo show Michelle Impossibile & Friends. Già molti dettagli e novità erano trapelati in anteprima. La nuova edizione sarà diversa dalla precedente perché non si baserà sulla celebrazione della carriera dell’artista ma di altre personaggi noti del mondo dello spettacolo e non solo. Insomma, Michelle Hunziker, che al momento si gode le vacanze con il suo nuovo fidanzato, si conferma una delle conduttrice di punta di Canale5.