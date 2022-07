Michelle Hunziker, problemi con Giovanni Angiolini? Una frase scatena il dubbio

Michelle Hunziker non nomina il compagno in vacanza: prima crisi per la coppia?

Sempre solare e sorridente su Instagram, la conduttrice Svizzera continua ad essere attivissima sui social, regalando ai numerosissimi followers che la seguono con affetto, momenti di vita quotidiana e scenari da sogno. Proprio così! La conduttrice di Striscia la notizia infatti sta vivendo un’estate all’insegna del sole e del mare e mostra costantemente le immagini paradisiache delle spiagge che frequenta sui social. L’ex di Eros Ramazzotti si trova infatti in Sardegna, insieme ad Aurora e alle figlie avute da Tomaso Trussardi, dal quale si è separata lo scorso gennaio. Non c’è l’ombra di Giovanni Angiolini il suo attuale compagno però nei brevi video social della conduttrice che ha invece sottolineato nelle sue storie Instagram:

“Giornatina in barca con bimbi e amici top”.

Insomma il bel dottore non è stato citato e la frase della presentatrice ha sollevato una serie di dubbi sulla coppia.



Giovanni Angiolini non si mostra con la compagna: la gita in barca con il fratello

A scatenare il gossip anche le Instagram Stories del compagno di Michelle Hunziker che si è mostrato in barca con il fratello, Paolo. Della bella conduttrice svizzera nemmeno l’ombra sui social del medico. Segno che la coppia si è divisa nel corso di questo weekend appena trascorso? Non è escluso che il mare mostrato dai due sia però lo stesso e la coppia abbia soltanto deciso di non esporsi su Instagram, mantenendo il riservo sulla loro relazione, ormai ufficializzata dai numerosi scatti postati sulle varie riviste di gossip. Per ora la conduttrice si sta dedicando alle figlie e mostra sui social simpatici siparietti con Aurora.

Michelle Hunziker pronta per tornare in onda in autunno: tutte le novità sulla prossima stagione tv

Intanto terminate le vacanze la conduttrice tornerà al timone di Michelle Impossible & Friends che, dopo il successo della scorsa edizione, sarà rinnovato in autunno. Lo show aprirà la stagione televisiva e si baserà questa volta sulla celebrazione delle carriere artistiche di amici e colleghi della bella svizzera. Resta invece in bilico All together now, programma che non è stato confermato alla presentazione dei palinsesti Mediaset.