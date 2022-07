Morning News, Simona Branchetti fa una confessione: “Non l’ho mai detto, ma…”

Simona Branchetti fa una confessione intima: “Purtroppo è morto il mio cane”

Ovviamente anche stamattina è andata in onda una nuova puntata di Morning News. E se nella prima parte la popolare giornalista ha parlato ampiamente della politica, nella seconda ampio spazio è stato dedicato agli amici a quattro zampe. In questa occasione proprio la giornalista ha colto la palla al balzo per fare una confessione intima. Cosa ha detto? Ha ricordato di aver avuto in passato due Golden retriever, di cui uno purtroppo venuto a mancare non molto tempo fa, aggiungendo che le hanno dato un amore davvero incondizionato:

“Io devo dire che…So che non si parla di questioni personali in Tv…Io ho due Golden retriever, di cui uno è venuto a mancare poco tempo fa…”

Morning News, la popolare conduttrice ricorda il suo cane morto: “Mi ha salvata”

Dopo aver fatto questa premessa la conduttrice ha rivelato che proprio il cagnolino morto a Novembre una volta l’ha salvata:

“Io ricordo quando aveva appena un anno si è lanciato in acqua per venirmi a salvare…”

Per tale ragione Simona Branchetti, la quale ieri ha messo in difficoltà il regista, non ha fatto mistero di essere arrivata alla conclusione che cani di questa razza hanno proprio nell’istinto di salvare l’uomo: “Questi cani hanno un istinto verso l’uomo anche in questo senso…Tra l’altro hanno le zampe palmate per riuscire a nuotare…”

Simona Branchetti svela un retroscena personale: “Il mio cane non mi permetteva di nuotare”

La conduttrice di Morning News, parlando sempre del suo Brando venuto a mancare lo scorso Novembre, ha poi dichiarato che in una vacanza di anni fa non le permetteva di nuotare perchè ogni volta che si buttava in acqua la seguiva per riportarla sulla barca:

“Io non potevo nuotare che lui mi riportava in barca perchè mi ero lanciata…E’ venuto a recuperarmi…”

Un momento che ha ricordato con estremo piacere la popolare conduttrice, la quale ha poi dichiarato quanto segue: “Questi animali sono assolutamente una garanzia…Io sono il più grande sponsor di questa razza di cani…”