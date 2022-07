Oroscopo di Mauro Perfetti della prossima settimana: previsioni fino al 24 luglio

Mauro Perfetti, previsioni dal 18 al 24 luglio: cosa dicono le stelle su amore e lavoro

ARIETE: Settimana generosa di emozioni, in amore si rinnoverà la complicità con il partner mentre sul lavoro le Stelle vi aiuteranno a stravolgere la gestione degli impegni;

TORO: In amore grazie a Venere uscirete da crisi e paranoie, nel lavoro sarete stakanovisti e motivati a far vedere agli altri di cosa siete capaci ma attenti a non strafare;

GEMELLI: Complicità nella coppia e per chi è solo sorprendenti novità, nel lavoro grazie a giornate favorevoli potrete raggiungere i vostri obbiettivi;

CANCRO: Settimana inizia con la Luna storta, nel lavoro avrete modo di elaborare vincenti proponimenti e rilanciare azzeccate iniziative.

LEONE: Settimana parte con buoni auspici mettete da parte stress e preoccupazioni, cercate di non perdere tempo sia in amore che nel lavoro;

VERGINE: Settimana ricca di opportunità sia per chi è in coppia che per chi è solo, nel lavoro saranno molteplici le opportunità per una perfetta riuscita;

BILANCIA: In amore malcontento e nuvole per colpa di una dispettosa Venere, nel lavoro potreste scoprirvi incostanti e forse anche poco motivati, da mercoledì la situazione migliora;

SCORPIONE: Problematiche e interferenze potrebbero tornare a galla, nel lavoro non mancheranno gli imprevisti ma ciò che è solido non cederà.

SAGITTARIO: Affiatamento straordinario nella coppia, opportunità per chi è solo, nel lavoro la vostra mente sarà operativa e attiva e non mancherà un buon raccolto;

CAPRICORNO:Rinascita sentimentale, per chi è solo buone premesse per divertirsi e incontrare una persona speciale, nel lavoro è un super momento;

ACQUARIO: Luna magica per chi è in coppia e per chi è solo, nel lavoro, nonostante qualcuno rema contro, vi aiuteranno intuito e originalità;

PESCI: Settimana entusiasmante, molteplici opportunità per i cuori solitari, nel lavoro le Stelle vi aiuteranno ad usicre da situazioni ingarbugliate.