Oroscopo oggi e domani, Paolo Fox (13-14 luglio): cosa dicono le previsioni

Le previsioni dei primi quattro segni dello zodiaco secondo Paolo Fox

Si inizia, come sempre, dai primi quattro segni secondo l’oroscopo del 13 e 14 luglio tratto dal suo Stellare:

ARIETE: c’è qualcosa non va in amore, meglio valutare bene certe proposte. Domani vorrebbero essere ammirati, tanti modi per fare amicizie. Riusciranno a ottenere grandi risultati.

TORO: piccolo intralcio all’orizzonte. Obiettivi raggiunti sul lavoro. Domani attenzione a qualche dissidio sentimentale. Raggiungeranno un obiettivo.

GEMELLI: in amore sono molto forti. Periodo di recupero in avvicinamento. Domani Luna in aspetto buono che aiuta l’amore. Le occasioni per brillare non mancano.

CANCRO: devono muoversi con cautela. Tutto cambia rapidamente sul lavoro. Domani potranno razionalizzare i loro sentimenti. Tante cose da fare sul lavoro.

Oroscopo del 13-14 luglio 2022: cosa dicono le stelle? Quali sono i segni più fortunati?

Come vivranno coloro che sono nati sotto uno dei successivi quattro segni dello zodiaco? Scopriamolo subito con le previsioni di Paolo Fox:

LEONE: oggi possono farsi notare in amore e anche avere un riscontro sul lavoro. Domani progetti in grande stile. Sul lavoro risulta tutto più facile.

VERGINE: c’è troppa impulsività, attenzione. Fase di recupero generale. Domani grande valanga di emozioni. C’è molto da fare sul lavoro.

BILANCIA: in amore c’è troppa impulsività. Non si devono arrabbiare. Domani dovranno capire cosa provano davvero. Arriva prima o poi una buona risposta.

SCORPIONE: sfortunati in amore? Assolutamente no. Cambiamento sul lavoro. Domani Luna dissonante. Buona volontà dal punto di vista professionale.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: l’oroscopo di oggi e domani

Infine vediamo come se la passeranno i successivi quattro segni dello zodiaco secondo l’oroscopo del giorno e domani:

SAGITTARIO: in amore c’è una bella emozione. Possono programmare cose nuove. Domani la passione si risveglierà. Lavoro molto interessante in arrivo.

CAPRICORNO: Luna nel segno. Cautela sul lavoro. Domani i problemi in amore andrebbero discussi subito. Meglio staccare la spina.

ACQUARIO: amori e passioni al top. Sono pronti a fare grandi cose. Domani potranno organizzare qualcosa di carino in amore. Occhio alla stanchezza in serata.

PESCI: incontro rappacificatore. Fase di recupero. Domani le cose in amore andranno molto meglio. Progetti importanti.