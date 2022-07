Oroscopo Paolo Fox oggi e domani, 12-13 luglio: previsioni amore e lavoro

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: cosa dicono le stelle?

Quali saranno i segni più fortunati in ambito sentimentale, lavorativo e per quel che riguarda la fortuna? Scopriamolo con l’oroscopo di oggi e domani:

ARIETE: momento carico di passione. L’energia raddoppia. Domani qualcosa non andrà in amore. Valutare bene le proposte.

TORO: Luna positiva, possono capire cosa va o non va in amore. Buone idee da sfruttare. Domani attenzione a qualche piccolo intralcio. Obiettivi raggiunti sul lavoro.

GEMELLI: andrà meglio in amore. Si possono far valere sul lavoro. Domani saranno molto forti in amore. Periodo di recupero in avvicinamento.

CANCRO: Luna in opposizione. Devono considerare nuove opportunità sul lavoro. Domani dovranno muoversi con cautela. Tutto cambia rapidamente sul lavoro.

Previsioni dello zodiaco per gli altri segni: l’oroscopo parla chiaro

Ebbene sì, l’oroscopo di Paolo Fox del 12 e 13 luglio parla sempre chiaro, ed ecco cosa succederà al secondo gruppo di quattro segni dello zodiaco:

LEONE: Luna non più in opposizione. Giornata interessante per tutte le trattative. Domani potranno farsi notare in amore. Possono avere un riscontro sul lavoro.

VERGINE: Luna favorevole, meglio non favorire certe scelte troppo impulsive. Domani non devono essere troppo impulsivi. Fase di recupero generale.

BILANCIA: Luna favorevole, ma attenzione a Venere contraria. Non devono essere troppo impulsivi sul lavoro. Domani troppo impulsività in amore. Non si devono arrabbiare.

SCORPIONE: molto interessante. Periodo utile per sperimentare nuove collaborazioni. Domani non saranno sfortunati in amore. Cambiamento sul lavoro.

Oroscopo del 12 e 13 luglio 2022: buone notizie per il segno del Sagittario

Ecco, infine, Paolo Fox che svela le previsioni dell’oroscopo per gli ultimi quattro segni:

SAGITTARIO: all’insegna del divertimento. Buone notizie dalla sfera professionale. Domani bella emozione in amore. Possono programmare cose nuove.

CAPRICORNO: Luna finalmente entra nel loro segno. Si potrà rinnovare un accordo. Domani Luna nel segno. Cautela sul lavoro.

ACQUARIO: Luna nel segno. Periodo eccellente per il lavoro. Domani amori e passioni al top. Sono pronti a fare grandi cose.

PESCI: qualcosa non andrà in amore. Sono reduci da un problema sul lavoro. Domani incontro rappacificatore. Inizia una fase di recupero anche per quanto riguarda la sfera professionale.