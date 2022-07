Oroscopo oggi e domani, Paolo Fox (5-6 luglio): le previsioni zodiacali

Le previsioni del giorno e domani per i primi quattro segni dello zodiaco

Vediamo cosa dice Paolo Fox, ma soprattutto cosa indica il suo oroscopo (tratto dal suo Stellare), per i primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: ci vuole convinzione in ciò che vogliono, ma attenzione ai dubbi. Domani occhio alla Luna in opposizione, i single non si divertono molto. Favoriti i liberi professionisti.

TORO: meno arrabbiature, specialmente col partner. Le giornate più pesanti stanno per arrivare. Domani non dovranno tornare sui vecchi passi. Buone idee sul lavoro.

GEMELLI: ci vuole più allegria, anche perché Venere è dalla loro parte. Domani Luna che torna attiva. Meglio evitare passi falsi sul lavoro.

CANCRO: c’è rimedio a tutto, soprattutto se c’è l’amore. Non devono rivangare il passato. Domani grande fase di disagio in amore. Grandi possibilità professionali.

Amore fortunato per il Leone, tensioni per la Bilancia: l’oroscopo di Paolo Fox

Continuiamo con le previsioni del 5 e 6 luglio per i successivi quattro segni dello zodiaco:

LEONE: nuovo spasimante, specialmente chi è single. Riescono bene anche le separazioni. Domani effervescente, soprattutto in amore. Non ci sono dubbi sul lavoro.

VERGINE: chi è innamorato da tempo vuole sposarsi. Attenzione all’agitazione. Domani piccola distrazione sentimentale. Grande fase di stress.

BILANCIA: scelte non rimandabili. Potrebbero essere rimproverati dal partner. Domani piccole tensioni da superare. Grandi vantaggi sul lavoro.

SCORPIONE: decisioni importanti che riguardano la famiglia e l’ambito della casa. Domani disagio in amore. C’è qualcosa in sospeso sul lavoro.

Oroscopo del 5 e 6 luglio 2022: le previsioni degli ultimi segni

Infine l’astrologo per eccellenza, Paolo Fox, svela l’oroscopo del giorno e domani per gli ultimi segni:

SAGITTARIO: in amore c’è forte agitazione. Attenzione ai parenti troppo invadenti. Domani ci saranno dei contrasti in amore. Chiudono i ponti col lavoro.

CAPRICORNO: sono in attesa di qualche soldo in più. Meglio rimandare certi problemi. Domani meglio evitare se un’infatuazione non si trasformerà in amore. Si va avanti col lavoro.

ACQUARIO: possono mettere in atto la loro capacità speciale ovvero quella di trasformare i sogni in realtà. Domani Luna in aspetto positivo. Meglio fermarsi a riflettere sul lavoro.

PESCI: certe provocazioni vanno superate. Possono iniziare un percorso insieme al partner. Domani saranno troppo presi dal lavoro per innamorarsi di una bella persona.