Paolo Fox, previsioni di oggi e domani: l’oroscopo del 14 e 15 luglio

Denis Bocca , il Luglio 14, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox svela l’oroscopo segno per segno: si parte dai primi quattro

Come di consueto si inizia dai primi quattro segni dello zodiaco secondo l’astrologo per eccellenza e il suo oroscopo di oggi e domani:

ARIETE: vorrebbero essere ammirati, tanti modi per fare amicizie. Riusciranno a ottenere grandi risultati. Domani grande fortuna in Giove. I progetti sono da rilanciare.

TORO: attenzione a qualche dissidio sentimentale. Raggiungeranno un obiettivo. Domani potranno rimettersi in gioco. Positivi gli influssi astrali.

GEMELLI: Luna in aspetto buono che aiuta l’amore. Le occasioni per brillare non mancano. Domani Luna favorevole. Sul piano professionale c’è qualcosa da rivedere.

CANCRO: potranno razionalizzare i loro sentimenti. Tante cose da fare sul lavoro. Domani sarà una giornata noiosa a causa di un cielo strano. Meglio evitare di fare cose avventate.

Le previsioni degli altri quattro segni dello zodiaco: cosa dicono le stelle per oggi e domani?

Si prosegue con le previsioni del 14 e 15 luglio 2022 secondo Paolo Fox e cosa dice nel suo Stellare:

LEONE: progetti in grande stile. Sul lavoro risulta tutto più facile. Domani non c’è pazienza. Periodo di recupero dal punto di vista lavorativo.

VERGINE: grande valanga di emozioni. C’è molto da fare sul lavoro. Domani cielo che mette in discussione l’amore. A partire da lunedì qualcosa si muove.

BILANCIA: dovranno capire cosa provano davvero. Arriva prima o poi una buona risposta. Domani ci sarà una discussione da affrontare. Presto partirà qualcosa di bello sul lavoro.

SCORPIONE: Luna dissonante. Buona volontà dal punto di vista professionale. Domani troppe cose da fare. Non sarà facile discutere sul lavoro.

Oroscopo del 14 e 15 luglio: le previsioni degli ultimi segni per amore-lavoro-fortuna

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo Paolo Fox e il suo oroscopo per amore-lavoro-fortuna:

SAGITTARIO: la passione si risveglierà. Lavoro molto interessante in arrivo. Domani spariranno il malcontento e l’aggressività. Potranno rimettersi in piedi.

CAPRICORNO: i problemi in amore andrebbero discussi subito. Meglio staccare la spina. Domani ci sarà spazio per i pensieri più negativi. Giornata noiosa e prevedibile.

ACQUARIO: potranno organizzare qualcosa di carino in amore. Occhio alla stanchezza in serata. Domani Luna nel segno che aiuterà l’amore. Le buone idee non mancano.

PESCI: le cose in amore andranno molto meglio. Progetti importanti. Domani recuperano le coppie in crisi. Buona energia da sfruttare dove preferiscono.