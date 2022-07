Oroscopo Paolo Fox fine settimana: previsioni del 16 e 17 luglio 2022

Scritto da Emanuele Fiocca , il Luglio 15, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox e lo zodiaco del weekend prossimo: cosa dicono le stelle per i primi quattro segni

Dall’ultimo numero di DiPiùTV, in vendita in tutte le edicole da martedì scorso, riportiamo di seguito alcune indicazioni sulle previsioni dell’oroscopo di domani e dopodomani, sabato 16 e domenica 17 luglio, iniziando con quattro segni e proseguendo nei prossimi paragrafi con i rimanenti otto.

ARIETE: dopo il fine settimana, ma anche dopo la giornata di lunedì, sarà opportuno evitare di rendere i rapporti sentimentali una fonte di nervosismo; nel lavoro qualcuno potrebbe cambiare ruolo o trasferirsi;

TORO: sono possibili incontri sensuali ed eccitanti nella parte finale della settimana; la situazione lavorativa a breve avrà un grande rilancio;

GEMELLI: nei prossimi giorni Venere rimarrà favorevole e favorirà i nuovi incontri; per il lavoro sarà invece favorevole Mercurio, che aiuterà a trovare soluzioni;

CANCRO: per la vita di coppia sarà un po’ pesante la parte centrale della settmana, mentre il weekend sarà favorevole; Giove dissonante parla invece di cambiamenti nel lavoro.

Le previsioni astrologiche del weekend per il secondo gruppo di segni dello zodiaco

Scopriamo ora, invece, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox del fine settimana prossimo per altri quattro segni, ricordando che le stelle di domani l’astrologo le ha già anticipate oggi.

LEONE: ora è il momento di dimenticare le persone che hanno fatto del male; nel lavoro bisogna sviluppare con calma le idee ricordando che Giove ora è dalla parte dei nati sotto questo segno;

VERGINE: passato il fine settimana, Venere non sarà più contraria; nel lavoro ci si prepara invece per fare un grande passo e programmare un bel 2023;

BILANCIA: nei prossimi giorni ci si sentirà ancora una volta messi alla prova in amore; nel lavoro, invece, c’è chi sarà molto più prudente rispetto al passato;

SCORPIONE: Venere sta per tornare protagonista nella vita amorosa; nel lavoro, invece, ora è il momento di essere diplomatici, in vista dell’opposizione della Luna che in settimana renderà le cose tutte molto più complicate.

L’oroscopo di Paolo Fox del 16-17 luglio degli ultimi quattro segni zodiacali

Concludiamo con le previsioni del weekend dei segni rimanenti.

SAGITTARIO: si avvicina un mese di agosto che sarà molto importante per l’amore; nel lavoro situazione finalmente in recupero;

CAPRICORNO: se nella vita di coppia si hanno discussioni da tempo, ora bisogna dire esattamente come stanno le cose; nel lavoro il periodo attuale sembra più complesso da gestire;

ACQUARIO: la giornata di domenica sarà particolarmente bella per i sentimenti; nel lavoro è in arrivo un periodo di ricerca di nuove idee ed iniziative;

PESCI: dopo il weekend le stelle daranno vigore ai sentimenti; nel lavoro, invece, si è alla ricerca di nuovi stimoli.