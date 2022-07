Pamela Prati distrutta da un gravissimo lutto: “Volato in cielo in un mese”

La showgirl ricorda la terribile morte del familiare: “Divido il dolore con mia sorella”

Torna a parlare Pamela Prati e lo fa tramite le pagine del settimanale Chi. La showgirl ed ex diva del Bagaglino ha preso la parola sul giornale gestito da Alfonso Signorini, dove ha toccato varie tematiche, partendo dal dramma vissuto nei mesi scorsi. La Prati ha infatti pianto la scomparsa del nipote Alessio, venuto a mancare in maniera del tutto prematura in seguito a una malattia. Un giovane chef di 40 anni che lottato come un leone e che è stato così ricordato da Pamela, che non ha nascosto il dolore a distanza di poche settimane dal fattaccio:

Alessio aveva 40 anni, era un uomo meraviglioso, un padre eccezionale, un figlio esemplare oltre che uno chef bravissimo. In meno di un mese è volato in cielo per colpa di un brutto male. Divido il dolore con il figlio e con mia sorella

Pamela Prati sul doloroso addio al nipote: “Non abbiamo avuto il tempo di capire”

Un male che in pochi mesi ha stravolto le vite di tanti, Alessio se n’è andato giovanissimo e lasciando una ferita che niente e nessuno sarà mai in grado di colmare. Parlando al settimanale Chi, Pamela Prati ha spiegato come la malattia che ha colpito il nipote sia stata improvvisa e incapace di dare il tempo di comprendere quanto stesse succedendo: “In meno di un mese è volato in cielo per colpa di un brutto male che non ci ha dato nemmeno il tempo di capire cosa stesse accadendo” – il drammatico racconto della showgirl al giornale gestito da Alfonso Signorini – .

I ricordi di Pamela Prati

Mentre potrebbe saltare il suo ritorno in tv, la showgirl originaria di Ozieri, in Sardegna, è entrata nel profondo del rapporto che la legava al nipote Alessio, morto prematuramente a soli 40 anni: “Mi chiamava sempre ‘zia bella’ e scherzando non mancava mai nel chiedermi se fosse lui il mio nipote preferito”. A complicare ulteriormente le cose per la Prati c’è la distanza con la sorella, che attualmente vive in Sardegna ma che la Prati starebbe tentando di trasferire a Roma.