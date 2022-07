Paolo Fox, previsioni del 27-28 luglio: l’oroscopo del giorno e domani

Scritto da Denis Bocca , il Luglio 27, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo di oggi e domani: le previsioni dei primi quattro segni dello zodiaco

Scopriamo cosa indicano le stelle e i pianeti secondo l’oroscopo del 27 e 28 luglio 2022:

ARIETE: sono vittime di contraddizioni sentimentali. Meglio non fare scelte azzardate. Domani piccola verifica da fare in amore. Sul lavoro qualcosa rallenta.

TORO: di un problema in amore è meglio parlarne nell’immediato. Domani tensione in amore. Devono essere più positivi sul lavoro.

GEMELLI: c’è tensione nell’aria, ma almeno è un periodo ideale per trattare di argomenti delicati. Domani meglio evitare i confronti diretti col partner. Meglio rimandare le trattative.

CANCRO: i cuori solitari saranno in attesa. Ottime le finanze in questo periodo. Domani si dovranno preparare ad accogliere Venere positiva tra due giorni. Grande recupero di energia in atto.

Previsioni zodiacali del 27 e 28 luglio 2022: cosa dice Paolo Fox

Secondo lo Stellare di Paolo Fox vediamo come sono le previsioni di oggi e domani per gli altri quattro segni dello zodiaco, e chissà quali saranno i più fortunati:

LEONE: Luna nel segno, infatti aumenta la passionalità. Un’idea potrà essere messa in pratica. Domani Luna nel segno, aiuta l’amore. Possono permettersi di fare scelte importanti.

VERGINE: in coppia sono più felici. Sul lavoro il loro impegno sarà premiato. Domani non dovranno sottovalutare i rapporti da vivere alla giornata. Netto recupero generale.

BILANCIA: i malumori stando in coppia si dimenticano più facilmente. Impegno premiato. Domani potranno concedersi una meritata pausa. Il loro cielo profuma di successo.

SCORPIONE: le polemiche bisogna evitarle. Problema lavorativo da risolvere. Domani ottimo recupero sentimentale. Buona capacità di cominciare con il prossimo.

Paolo Fox, belle notizie per il Sagittario: l’oroscopo degli ultimi segni

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di Paolo Fox:

SAGITTARIO: qualche bella notizia sentimentale arriva presto. Nuova collocazione professionale in vista. Domani Luna dalla loro parte, incontri favoriti. Conferme di lavoro in arrivo.

CAPRICORNO: una crisi col partner può nascere all’improvviso. Le nuove responsabilità sul lavoro vanno accettate con prudenza. Domani meglio tirare la cinghia. Riescono a resistere alle provocazioni del destino.

ACQUARIO: possono parlare di qualcosa che non va in amore. Buona capacità di parola soprattutto sul lavoro. Domani da prendere con le pinze, soprattutto per l’amore. Meglio lasciarsi scivolare le cose addosso.

PESCI: qualcosa che non funziona in amore. Non devono agitarsi troppo. Domani possono parlare d’amore. Ci sarà molto da fare sul lavoro.