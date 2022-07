Roberta Morise rivela: “Ho pensato se continuare con questo lavoro o…”

Camper, la padrona di casa protagonista di una curiosa rivelazione: “Ho pensato di fare la macellaia”

Anche oggi è andata in onda un’altra puntata di Camper, la trasmissione estiva affidata alla conduzione di Roberta Morise e Tinto, affiatatissimi e ormai divenuti un appuntamento imperdibile per i telespettatori. Chiamati a raccogliere l’eredità di Antonella Clerici e del suo E’ sempre mezzogiorno, i due presentatori trasportano con grande curiosità il pubblico e regalano spesso e volentieri delle belle curiosità. Nella puntata di oggi giovedì 28 luglio Roberta Morise, nello spazio dedicato alla preparazione dei piatti insieme allo chef Fabrizio Nonis, che stamattina ha preparato un interessante club sandwich, un piatto all’apparenza veramente molto gustoso a base di carne. Proprio in questo spazio la Morise si è lasciata andare ad una rivelazione inaspettata:

Per un periodo ho pensato se continuare con il mestiere di conduttrice oppure se prendere la macelleria di mio papà

ha svelato

Camper, una serie di sfortunati eventi: non solo successo per Roberta Morise

Reduce dall’avventura seppur breve come naufraga all’Isola dei famosi, Roberta Morise si è immediatamente rimessa in pista alla guida di Camper insieme al collega Tinto. La bellissima conduttrice calabrese sta conducendo con grande esperienza e professionalità la nuova scommessa del primo canale, che sta intrattenendo una buona fetta di pubblico, in particolar modo quello rimasto ‘orfano’ di Antonella Clerici per il periodo estivo. Non sono mancati però episodi di particolare apprensione, ma anche qualche gaffe da parte degli inviati e un episodio che ha fatto particolarmente discutere con un ospite del programma. Ma anche questo è il bello della diretta.

Roberta Morise e compagnia pronti a qualche giorno di vacanza: il programma verso la pausa

Dopo settimane di lavoro, anche la padrona di casa e Tinto sono pronti a godere di qualche giorno di meritata vacanza. La coppia di conduttori si fermerà insieme a Camper nella settimana di ferragosto, nella quale verranno riproposti gli episodi con dentro il meglio di quanto andato in onda fino ad oggi. Ma l’avventura alla guida del format non è ancora finita, visto che terranno compagnia al pubblico di Rai1 fino al mese di settembre.