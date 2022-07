Roger ed Estefania Bernal si sono incontrati dopo L’Isola: cos’è successo

L’Isola dei Famosi, i due ex naufraghi si sono incontrati dopo il reality: ecco quello che è successo

Roger Balduino ed Estefania Bernal si sono conosciuti poco prima di partire per la volta dell’Honduras. E nei giorni passati in hotel prima di prendere l’aereo si sono messi d’accordo per imbastire una finta storia d’amore, nella speranza di far breccia nel cuore dei telespettatori per andare avanti il più possibile nel gioco. Peccato che poi il modello brasiliano si sia preso davvero della ragazza, la quale gli ha invece dato il benservito nel momento in cui ha capito che la strategia non funzionava più. Proprio in queste ultime ore i due si sono ritrovati ad un evento di un grosso brand di intimo. Ed in questa occasione la ragazza, come mostrato su instagram, si è subito gettata tra le braccia del ragazzo, asserendo: “Per tutti voi che ci avete chiesto tanto di noi, eccoci finalmente insieme…” I due sono sembrati essere molto complici, tanto da far indurre a pensare che tra loro possa esserci presto un ritorno di fiamma.

Estefania Bernal mette alle strette il modello brasiliano, che non lo nasconde: “Mi sei mancata molto”

Successivamente la modella di origini argentine, come mostrato in questo video pubblicato su instagram, ha chiesto a Roger Balduino se dopo la fine dell’Isola dei Famosi ha sentito o meno la sua mancanza: “Roger ti sono mancata? Quanto? Sei pronto per la serata?” E il giovane ragazzo, il quale è sempre al centro del gossip, ha subito riposto affermativamente: “Mi sei mancata tanto…Non ho idea di quanto mi sei mancata…” I due hanno poi confessato di essere particolarmente elettrizzati per la serata che li attenderà.

Roger Balduino e la ex isolana: nessun ritorno di fiamma per loro dopo il reality

In tanti si staranno chiedendo adesso se tra Estefania Bernal e il modello brasiliano potrebbe esserci in atto un ritorno di fiamma. A smorzare i facili entusiasmi ci ha pensato il portale di gossip Biccy.it, facendo presente che tra i due ex concorrenti de L’Isola dei Famosi non ci sarebbe assolutamente altro oltre una bella amicizia: