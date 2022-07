Roger Balduino vuota il sacco su Estefania: “All’inizio era strategia, dopo…”

L’ammissione dell’ex naufrago sul flirt con la modella argentina: “Il cuore ha parlato forte”

Roger Balduino un ex concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi, nelle scorse ore ha concesso un’intervista ai microfoni di RTL 105 News nel programma Trends & Celebrities. L’ex naufrago è tornato a parlare del flirt con Estefania Bernal in Honduras, non nascondendo di aver provato dei veri sentimenti nei confronti della stessa:

“All’inizio era una cosa di strategia perchè ovviamente è un gioco e tutti fanno le strategie, ma dopo un po’ il cuore ha parlato più forte“.

Il brasiliano sull’esperienza fatta nel reality confessa: “Sono dimagrito tanto. E’ stata dura”

Senza ombra di dubbio, Roger Balduino è uno degli ex concorrenti della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi più chiacchierati. Il modello brasiliano a RTL 102.5 News dopo aver ammesso di essersi preso davvero una cotta per la modella argentina ha chiarito che tra loro non è andata avanti: “Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme, poi è nato qualcosa in più ed è finito. Sono cose che succedono perchè ti mancano gli affetti”. Sempre durante la chiacchierata, riguardo all’esperienza vissuta nel seguitissimo reality show ha fatto sapere che non è stata affatto una passeggiata per lui: “Ho perso 12 chili. Dopo il primo mese sono dimagrito veramente tanto. E’ stata dura. Dopo una settimana inizia davvero ad essere tosta, la fame ti fa fare delle cose che non avresti mai pensato di poter fare”.

Il progetto di Roger Balduino dopo L’Isola dei Famosi: “Il primo è andare in Brasile”

L’ex naufrago che nelle scorse settimane si è sottoposto a un intervento, ha spiegato nel dettaglio la ragione per cui nel programma basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi non viene voglia di fare niente: “C’è un sole di 40 gradi sulla testa, tutta la giornata. Non hai neanche voglia di pescare perchè sei debole”. Inoltre il brasiliano alla domanda su quali sono i suoi progetti ha risposto: “Il primo è andare in Brasile perchè mi manca troppo la mia famiglia, tornerò in Italia dopo due, tre settimane”.

Intanto di recente Edoardo Tavassi un altro ex naufrago, in un’intervista ha dato il benservito a Mercedesz Henger con cui è stato complice in Honduras, facendo sapere che preferisce Estefania Bernal. Le parole pronunciate dal fratello di Guendalina sono state le testuali: “La porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, non si è mai nascosta”.