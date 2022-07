Samuel Peron, confessione inaspettata: “Ho imparato a mie spese che…”

Da Camper a Weekly, il ballerino confessa: “Ho imparato che bisogna sempre affrontare le paure”

Estate da incorniciare per Samuel Peron: dopo il grande dolore per la scomparsa della mamma, la notizia della gravidanza della compagna Tania Bambaci e il ruolo di inviato in due trasmissioni del daytime di Rai1 l’hanno reso l’uomo più felice del mondo. In Camper, la trasmissione condotta da Roberta Morise e Tinto dal lunedì al venerdì, va nelle spiagge a far ballare alla gente i tormentoni dell’estate. In Weekly, nel weekend, racconta il territorio. Il ballerino, intervistato dal RadiocorriereTv, ha svelato cosa prova nel far vincere la timidezza alle persone che invita a ballare con lui sulle spiagge d’Italia:

“Ho imparato a mie spese che le paure vanno sempre affrontate. Riuscire a far alzare le persone dal lettino è una piacevole sfida. Cerco di far sentire sicuro chi mi si affida, creare senso di protezione”.

Samuel Peron dichiara: “Quest’estate è un banco di prova per me”

Il famoso ballerino di Ballando con le stelle farà di nuovo parte della squadra di Milly Carlucci che gli è sempre stata vicino? Più volte, in diverse occasioni, ha smentito che dirà addio allo show di Rai1, aspetta agosto per capire se ci sarà un personaggio con cui poter ballare in coppia. Intanto per altri due mesi continuerà a fare l’inviato di Camper e di Weekly:

“Mi sto mettendo in discussione. Quest’estate è davvero un banco di prova per me. Sono molto contento. Camper è un programma goliardico, divertente. Con Weekly vado alla scoperta delle nostre bellezze e di personaggi interessanti”.

Ballando con le stelle, il ballerino: “Cerco di essere sempre preparato e di non lasciare nulla al caso”

L’approccio di Samuel Peron al lavoro è sempre lo stesso: studio e determinazione. Dice il ballerino: “La danza è una forma di comunicazione non verbale. Il presentatore comunica con la bocca e con il corpo. Cerco di essere sempre preparato e di non lasciare nulla al caso”. Trasforma la paura in una sfida con se stesso. E dopo un’estate di lavoro, Peron tornerà a Buongiorno benessere, quasi sicuramente nello show di Milly Carlucci e spera anche nel salotto di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone.