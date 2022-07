Selvaggia Lucarelli mette spalle al muro Chiara Ferragni: polemica infinita

Chiara Ferragni attaccata nuovamente dalla giornalista: botta e risposta al veleno

Giorni fa la popolare influencer ha pubblicato un video su Tik Tok in cui ha rivelato ai suoi numerosi follower di aver preso indebitamente da un hotel della biancheria. E da quel momento è scoppiato un vero e proprio caos. Difatti Selvaggia Lucarelli le ha puntato il dito contro, asserendo di non essere stata affatto un buon esempio. La moglie di Fedez non c’è stata però a subire passivamente i suoi attacchi rispondendole per le rime in un nuovo video: “Chi prende le cose da un hotel poi glieli fa pagare come costo extra…” Finita qua? Nemmeno per idea perchè la giurata di Ballando con le stelle ha rincarato la dose: “Non funziona come ha detto lei…”

Selvaggia Lucarelli fa un’importante precisazione: “Io non ho mai detto che l’influencer ha rubato”

La popolare giornalista, sempre su instagram, ha poi fatto un’importante puntualizzazione. Cosa ha detto? Ha voluto chiarire a tutti di non averla mai accusata di aver rubato alcunché, anzi: “Intanto il verbo ‘rubare’ nel primo Tik Tok l’ha usato lei non io…” Successivamente ha sbugiardato Chiara Ferragni, sempre al centro delle polemiche, facendo notare ai suoi numerosi follower sul social fotografico che se una persona vuole un accappatoio da un hotel non glielo accrediterebbe nessuno sul conto, ma l’unica soluzione sarebbe pagarlo una volta che si fa il check – out:

“Se vuoi l’accappatoio dici al check-out che lo vuoi comprare e se l’hotel lo vende lo paghi lì…”

L’influencer e la frecciata velenosa della giornalista: “Vive in un’altra galassia”

Selvaggia Lucarelli, sempre in questo lungo sfogo su instagram, ha poi colto la palla al balzo per scagliare una nuova frecciata velenosa a Chiara Ferragni. Difatti la giornalista ha rivelato di credere che se pensa che gli hotel addebitino sulla carta di credito gli asciugamani presi indebitamente vive con tutta probabilità in un’altra galassia:

“I furti costano agli hotel migliaia di euro l’anno. Mi hanno scritto albergatori in questi giorni che mi hanno raccontato di furti di coperte, asciugamani, quadri e perfino del bicchiere per lo spazzolino…”

La giurata di Ballando ha anche fatto presente che questi furti pesano tantissimo sull’economia degli hotel, soprattutto su quelli piccoli: “Per i piccoli hotel vuoi dire avere delle perdite importanti…”