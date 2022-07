Simona Ventura viene allo scoperto: “Ecco come ho superato i momenti difficili”

La conduttrice ha affrontato momenti difficili nella sua vita: il suo amaro sfogo

Simona Ventura ha rilasciato un’interessante intervista a Il Corriere della sera. Ed in questa circostanza la popolare conduttrice ha parlato della sua vita, costellata anche da momenti assai complicati. A tal proposito quest’ultima ha rivelato che grazie all’affetto dei suoi figli è riuscita sempre ad uscire a testa alta da determinate situazioni:

“I miei figli sono stati la mia forza più grande nei momenti difficili, che sono stati tantissimi…”

Tuttavia questo momenti difficili non l’hanno mai buttata giù, anzi: “Ne sono risalita sempre con entusiasmo. Sono credente e ringrazio Dio perché sono stata fortunata…”

Simona Ventura parla della sua collega: “So che lei c’è sempre per me”

Successivamente la popolare conduttrice, sempre in questa intervista rilasciata a Il Corriere, ha anche parlato del suo rapporto con Paola Perego, con la quale ha co-condotto nella scorsa stagione Tv la prima edizione di Citofonare Rai2 ogni domenica mattina. Ed in questa circostanza la conduttrice, che sui social ha ricordato Ivana Trump dopo la sua improvvisa morte, ha subito rivelato che loro non sono amiche da tanto, ma sa per certo che qualora avesse bisogno di qualcosa lei ci sarebbe sempre:

“Siamo amiche dal 2017, non è molto tempo, ma io so che lei per me c’è e lo stesso io per lei…”

La presentatrice si è poi tolta qualche sassolino dalle scarpe asserendo di essere felice di aver dimostrato anche ai più scettici che due donne possono lavorare serenamente insieme, tanto che il loro programma è già stato confermato per la prossima stagione Tv: “Noi abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo e siamo felicissime di questa seconda stagione…”

L’Isola dei Famosi, la presentatrice non ha dubbi: “Adesso voglio fare cose nuove”

La giornalista de Il Corriere della sera ha fatto presente a Simona Ventura che le edizioni del reality adventure da lei condotte sono state le migliori. La presentatrice ha quindi dapprima ringraziato la giornalista, e successivamente non ha nascosto che quel periodo è stato davvero magico per lei: “Grazie ma è tutto cambiato. È stato un momento magico in cui godevo di grande fiducia, di grande forza. Adesso voglio fare cose nuove…” Ed in effetti la conduttrice in questi ultimi anni si è sempre messa in gioco.